بوتين: بايدن يفهم ما يريد تحقيقه ومحادثاتنا كانت ودية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أن بايدن يفهم ما يريد تحقيقه ومحادثاتنا كانت ودية، مؤكدا أن روسيا وأمريكا بحاجة للعمل عن كثب بشأن قضايا الأمن السيبرانى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

واستضافت مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى.