جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أن بايدن يفهم ما يريد تحقيقه ومحادثاتنا كانت ودية، مؤكدا أن روسيا وأمريكا بحاجة للعمل عن كثب بشأن قضايا الأمن السيبرانى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
واستضافت مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: بايدن يفهم ما يريد تحقيقه ومحادثاتنا كانت ودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.