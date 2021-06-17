الكرملين: لا مواعيد نهائية لتنفيذ اتفاقات بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها بين الرئيسين بوتين وبايدن، فى جنيف.





وقال بيسكوف: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق تلك الآراء التى تم التعبير عنها فى سياق محادثات الأمس بالقمة". وأضاف "نحن نتحدث عن إطلاق آليات مثل الاستقرار الاستراتيجى، وهذه مفاوضات تجرى على أى حال بمشاركة عدد كبير من الإدارات من كلا الجانبين، وهذا سيكون عملاً صعبا ومضنيا وسيستغرق شهورا، لذلك لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ ما تم الاتفاق علية أثناء القمة". واستضافت مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى.

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