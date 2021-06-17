أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج تفعيل دور أوروبا بقضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمواقف الإيجابية التى تتخذها لوكسمبورغ حيال القضايا العربية، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، مُشيرا على نحو خاص إلى مواقفها الواضحة فى إدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلى، والهجمات على قطاع غزة.
وذكر المصدر أن أبو الغيط تناول مع وزير لوكسمبورج كذلك بعض المواقف الأوروبية السلبية والتى انحازت بشكل صارخ للجانب الإسرائيلى خلال المواجهات الأخيرة فى شهر مايو الماضى، مؤكدا أن الجانب العربى يشعر بالانزعاج حيال تلك المواقف التى تناقض الإجماع الأوروبى المستقر حول حل الدولتين على أساس خطوط 67، مُضيفا أن بعض الدول الأوروبية لعبت دورا سلبيا فى إفشال الإجماع، وهو أمرٌ مخيبٌ للآمال فى ضوء ما نتطلع له جميعا من دور فاعل للاتحاد الأوروبى فى استعادة المسار التفاوضى الذى يُفضى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح المصدر المسؤول أن أبو الغيط استمع من وزير خارجية لوكسمبورج إلى استعراض مفصل حول رؤية بلاده للأوضاع فى الشرق الأوسط، وما يُمكن فعله لتفعيل الدور الأوروبى حيال النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وقراءته للمشهد فى ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.
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