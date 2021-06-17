“هنا” رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني

رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021، تستمر عمليات البحث بشكل مكثف حالياً عن رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر ، حيث منذ انتهاء الطلاب من الاختبارات في الأسبوع الماضي ويترقب الجميع النتيجة على أحر من الجمر، وأجريت اختيار التعليم الابتدائي في الجزائر وسط الإجراءات الاحترازية قوية، شددت عليها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، الذي بدأت الموجة الثالثة منه بشكل شرس ومخيف، وبالرغم من ذلك أقيمت وزارة التربية والتعليم الاختبارات بعد توقفها العام الماضي.

نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن الإعلام عن نتيجة شهادة التعليم الابتدائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتتم حالياً عملية المراجعة، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم 20 يونيو الجاري لكافة ولايات الجزائر، وستعلن النتيجة رسمياً بعد اعتمادها عبر موقع الديوان الوطني الإلكتروني.

رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021

أصبح الآن حديث الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حالياً عن نتيجة الشهادة الابتدائية، والتي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور وسط حالة من القلق والتوتر، وتم الإعلان عن إتاحة النتيجة عبر موقع الديوان الوطني بعد اعتمادها ليكون من السهل على الجميه الحصول عليها دون الحاجة للتوجه للمدارس، وتتم عملية الاستعلام كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكل طالب.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة شهادة التعليم الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم بالجزائر أنه تم تخصيص 62 مركز للتصحيح في كافة ولايات الجزائر، وهذا حتى يتم عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة سريعاً، ومن المقرر أن تغلق تلك المراكز رسمياً يوم 17 يونيو على أن يتم مراجعة النتيجة واعتمادها ورفعها على الموقع.