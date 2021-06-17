هنا استظهر نتائج السانكيام الجزائر 2021 تفاصيل الديوان الوطني للامتحانات

نتائج السانكيام وزارة التربية الوطنية الجزائرية صرحت عن قيامها بكشف كل ما يخص مسألة ظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي والتي صرحت الوزارة أن الإعلان عنها سوف يكون من خلال موقع النتائج المخصص لطلاب وطالبات الابتدائي السانكيام، حيث سيتم نشر النتائج في التوقيت المصرح عنه من قبل مدير الإدارة، وذلك حرصا على لفت انتباه الطلاب والآباء إلى مدى أهمية متابعة الموقع الإلكتروني ومتابعة نتائج السانكيام دوريا كي يتمكنوا من الاضطلاع علي النتائج بشكل إلكتروني فور نشرها، يمكنك الوصول إلى الموقع الإلكتروني عن طريق البحث عبر الهاتف المحمول أو عبر أي جهاز كمبيوتر متصلا بخدمة الإنترنت حيث جاء ذلك في إطار رغبة الوزارة في المحافظة على صحة أبنائها من التكدس في المدارس لمعرفة النتائج.

نتائج السانكيام

موقع cinq.onec.dz السانكيام هو الموقع الرسمي الأساسي الذي أنشأته الوزارة وقررت القيام بنشر نتائج طالبات وطلاب الشهادة الابتدائية من خلاله بشكل مباشرة بعد الإنتهاء تماما من تصحيح الاوراق الامتحانية ورصد الدرجات ثم اعتماد النتيجة وصرحت الوزراة ان نشر النتيجة سوف يتم رسميا يوم ٢٠ من شهر يونيو الجاري واكدت الوزارة علي مدي كفائة وصلاحية الموقع وانه يعمل بشكل هائل فلا يحتاج الطالب سوي الدخول الي الموقع وادخال الرمز الخاص به للحصول على النتيجة.

نتيجة شهادة التعليم الابتدائي

قامت وزارة التعليم بالإعلان أن النتيجة الخاصة بلشهادة التعليم الابتدائي سيتم نشرها يوم الأحد الموافق 20 من شهر يونيو الجاري لعام2021، وصرحت أن عدد الطلاب المترشحين قد تجاوز 853 ألف طالبا ومترشح وكل هذا العدد الضخم في حالة من الانتظار للحظة الإعلان عن نتائج السانكيام التي تخص المرحلة الابتدائية، حيث كان الإمتحان مخصص له يوم واحد فقط وذلك حرصا على امن وسلامة الطلاب ومنع التكدس في المدارس.

نتائج السانكيام 2021

وتستمر عمليات البحث من قبل الطلاب في كل مكان في جمهورية الجزائر الشقيقة حيث تعلن نتائج السانكيام خلال ساعات، وتعلن نتائج التعليم المتوسط البيام أيضاً خلال الأيام القادمة حيث أن طلاب التعليم المتوسط قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم اليوم الميس الموافق السابع عشر من شهر جوان لعام 2021، وفي انتظار إعلان النتائج خلال الأيام القادمة.