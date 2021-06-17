جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إنه من المرجح أن يعود السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنطونوف، خلال أيام بالطائرة إلى مقر عمله.
وكان أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى موسكو جون سوليفان، عادا إلى بلديهما فى وقت سابق لإجراء مشاورات.
وخلال قمة أمس فى جنيف بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، تم الاتفاق على عودة السفيرين إلى مقر عملهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن موعد عودة سفيرها إلى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.