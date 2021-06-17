روسيا تعلن موعد عودة سفيرها إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إنه من المرجح أن يعود السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنطونوف، خلال أيام بالطائرة إلى مقر عمله.

وكان أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى موسكو جون سوليفان، عادا إلى بلديهما فى وقت سابق لإجراء مشاورات.

وخلال قمة أمس فى جنيف بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، تم الاتفاق على عودة السفيرين إلى مقر عملهما.