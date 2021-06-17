نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السيزيام 2021 نتائج شهادة التعليم الابتدائي “سانكيام” بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ في المقال التالي
نتائج السيزيام 2021
يبحث العديد من الطلبة على مستوى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على موقع إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، والموقع الإلكتروني الرسمي لإعلان نتائج السانكيام وغيرها من نتائج جميع المراحل التعليمية، موقع فضاء أولياء التلاميذ، والذي سيتم إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021م من خلاله.
موقع فضاء الأولياء
ويجب أن يكون التلميذ أو ولي أمره مسجل على موقع فضاء أولياء التلاميذ حتى يتمكن من الدخول على الموقع ومعرفة النتائج فور الإعلان عنها واستخراج كشف النقاط.
موعد إعلان نتائج السيزيام
يبحث جميع الطلبة بجميع المحافظات الجزائرية عن موعد إعلان النتائج، نتائج السانكيام 2021، وكان قد أتم 853391 طالبا وطالبة أمتحانات نهاية مرحلة العليم الابتدائي يوم 2 جوان ومنذ الانتهاء والطلبة ينتظرون بشغف كبير إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
وكما جاء في هذا البيان أنه سيتم غلق مراكز التصحيح والتي بلغ عددها 62 مركز في 17 جوان2021، وهي المراكز المسئولة عن تصحيح أوراق الامتحانات بجميع المواد الدراسية، ثم سيتم التجميع لكافة النتائج بمركز واحد وذلك لإعلان نتائج الشهادة الابتدائية، ونشرت بعض المواقع أن نسبة النجاح لهذا العام لنتيجة شهادة التعليم الابتدائي وصلت إلى 87.27% ومن المتوقع إعلان النتائج قريبا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج السيزيام 2021 نتائج شهادة التعليم الابتدائي “سانكيام” بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.