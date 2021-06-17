رابط نتائج السيزيام 2021 نتائج شهادة التعليم الابتدائي “سانكيام” بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

نتائج السيزيام 2021

يبحث العديد من الطلبة على مستوى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على موقع إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، والموقع الإلكتروني الرسمي لإعلان نتائج السانكيام وغيرها من نتائج جميع المراحل التعليمية، موقع فضاء أولياء التلاميذ، والذي سيتم إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021م من خلاله.

موقع فضاء الأولياء

ويجب أن يكون التلميذ أو ولي أمره مسجل على موقع فضاء أولياء التلاميذ حتى يتمكن من الدخول على الموقع ومعرفة النتائج فور الإعلان عنها واستخراج كشف النقاط.

موعد إعلان نتائج السيزيام

يبحث جميع الطلبة بجميع المحافظات الجزائرية عن موعد إعلان النتائج، نتائج السانكيام 2021، وكان قد أتم 853391 طالبا وطالبة أمتحانات نهاية مرحلة العليم الابتدائي يوم 2 جوان ومنذ الانتهاء والطلبة ينتظرون بشغف كبير إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

وكما جاء في هذا البيان أنه سيتم غلق مراكز التصحيح والتي بلغ عددها 62 مركز في 17 جوان2021، وهي المراكز المسئولة عن تصحيح أوراق الامتحانات بجميع المواد الدراسية، ثم سيتم التجميع لكافة النتائج بمركز واحد وذلك لإعلان نتائج الشهادة الابتدائية، ونشرت بعض المواقع أن نسبة النجاح لهذا العام لنتيجة شهادة التعليم الابتدائي وصلت إلى 87.27% ومن المتوقع إعلان النتائج قريبا.