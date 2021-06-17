دخول موقع فضاء الأولياء thawra.education.gov.dz 2021 كشف النقاط وحساب المعدل

موقع thawra.education.gov.dz 2021 يشهد بحثاً مكثفاً وذلك بغرض الكشف عن نقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021، حيث لا تزال عمليات البحث جارية من قبل الطلاب وأولياء الأمور للكشف عن نقاط الطلاب للفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت الوزارة في الجزائر عن توفير رابط لفضاء الطلاب 2021، والذي من خلاله يمكن للطلاب معرفة النقاط التي تم الكشف عنها فور الإعلان عنها، ويعتبر ذلك من نظام الخدمات الإلكترونية الذي يساعد الطلاب والمدرسين من خلال موقع ثروة thawra.education.gov.dz 2021 وهذا في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا، وأثناء ذلك، سنزودكم بتفاصيل معرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 من خلال موقع فضاء.

كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ

بعد أن أعلنت وزارة التربية عن الإفصاح عن نقاط الفضاء للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021، زاد البحث عن موقع thawra.education.gov.dz 2021 وهذا الرابط من خلاله يمكنكم أن تكشفوا عن نقاط فضاء أولياء التلاميذ وحساب المعدل ونصحت الوزارة أولياء أمور الطلاب فيها بالدخول عبر الرابط المخصص للمنصة، مع تدوين جميع البيانات، ليتمكنوا من معرفة قائمة النقاط فور إعلانها، في الموقع.

موقع فضاء الاولياء thawra.education.gov.dz 2021

بسبب ظروف الكورونا الحالية، تسعى الدولة لتسهيل الأمور والإجراءات لجميع المواطنين، ولذلك قامت الوزارة بعمل موقع خاص بفضاء اولياء التلاميذ thawra.education.gov.dz 2021 حتى يتمكنوا من كشف نقاط الخاصة بالفصل الدراسي الثاني2021، وتم الإعلان عن كيفية تسجيل الخطوات كالأتي:

أولًا يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط التالي http://tharwa.education.gov.dz/ ومتابعة الخطوات.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات بالتفصيل، إذا كان لم يسجل قبل ذلك.

ثم نقوم بعمل كلمة سر، ويتم حفظها، للدخول بعد ذلك.

بعد التسجيل، يقوم ولي التلميذ بحفظ الأستمارة.

يمكنكم الاستعلام عن نتائج فضاء الأولياء بسهولة من خلال thawra.education.gov.dz 2021 حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط الموقع حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال الموقع في خلال هذه الظروف التي تواجهها الدولة،ومن خلال هذا المقال وافرنا لك راب الموقع لتتمكن من الدخول عليه بكل سهولة ومعرفة نتائج نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.