نتائج السانكيام برقم التسجيل رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي cinq.onec.dz عبر الديوان الوطني

وقت قليل جدا يفصل بين ظهور نتيجة شهادة مرحلة التعليم الأساسي بدولة الجزائر الشقيق، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن النتيجة يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ يوينو ٢٠٢١، وذلك عبر الموقع الرسمي الموثق للديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات، وقد طمأن أحد مسؤولي الوزارة أولياء الأمور حول النتيحة وقال إنها ذات نسبة نجاح عالية هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وقد أدى الطلاب الامتحانات في خلال يوم واحد فقط وذلك منعا للتكدس والازدحامات والحد من الاختلاط بين الطلاب، حتى لا يكون هناك مجال لانتشار وباء كورونا بين الطلاب والمعلمين، كما أنهم قاموا بأداء الامتحانات مع تطبيق الاحتياطات الاحترازية التي تساعد في منع تفشي المرض والحد منه.

نتائج مرحلة الشهادة الابتدائية بالجزائر

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي بدولة الجزائر، وذلك عبر الرابط الرسمي للديوان الجزائري الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات، ومن المسلم به أن النتيجة سوف تظهر فى جميع المدارس الابتدائية بالجزائر دون استثناء، والجميع يمكنهم أن يحصلوا على النتيجة من خلال إدخال رقم تسجيل الطالب المقيد بالصف الخامس الإبتدائي.

طريقة الحصول على نتيجة السانكيام

يمكن لجميع أولياء الأمور والكلاب المقيدين بالصف الخامس من التعليم الأساسي الحصول على نتائج السانكيام من خلال استخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول على رابط الديوان الوطني بالجزائر.

ثانيًا عليك تسجيل الدخول على الرابط.

ثالثًا: اضغط على زر تسجيل الدخول.

رابعًا: اضغط على ايقونة نتائج السانكيام.

خانسًا: أدخل أسم الطالب ورقم التسجيل الخاص به.

وأخيرًا: اختر ايقونة اظهار النتائج.

ومنها ستكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة.

فى النهاية نتمنى لجميع الطلبة والطالبات المقيدين بمرحلة السانكيام بدول الجزائر دوام النجاح والتوفيق المستمرين.