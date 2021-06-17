شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية وأفضل المعارض للشراء

تعرف على شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية وخطوات الشراء بالتقسيط، ماهي ضوابط تقسيط السيارات من المعارض السعودية؟ من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها بشكل مكثف في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول على السيارة مع الاستفادة بخدمة الأقساط المريحة، والتي يقدمها عدد كبير من الشركات والمؤسسات، حتى يتمكن كل فرد من شراء السيارة التي يرغب بها وتأجيل الدفع، وهذه الخدمة تقدم من أجل راحة المواطنين والتنقل بكل سهولة، وإليكم اليوم الشروط التي تم وضعها شراء السيارة بالتقسيط بالسعودية.

شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية

تم وضع عدد من الشروط التي يجب الإطلاع عليها أولا، وقبل الرغبة في شراء سيارة بنظام التقسيط. لذلك نقدم كم في السطور التالية شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية:

عقد تقسيط السيارات: وهذا العقد يتم فيه كتابة جميع بيانات المشتري ومواصفات السيارة، كما يذكر فيه قيمة السيارة والمبلغ المدفوع المبلغ المؤجل، وعدد الأقساط وقيمتها.

تسليم السيارة: في حالة الاتفاق على تسليم السيارة، فيجب تسليم المشتري كافة الملحقات الخاصة بالسيارة. وجميع مستلزمات تشغيل السيارة والانتفاع بها.

نظام السداد: يجب الاتفاق على نظام السداد المناسب للطرفين، كما يجب دفع مبلغ مقدماً يعادل ثمن سعر السيارة.

فسخ عقد التقسيط: ويتم ذلك في حالتين فقط، وهو أن يقوم للمشتري بالتخلف عن دفع الأقساط كما تم الاتفاق عليها، والحالة الثانية هي تنازل المشتري عن العقد بعد موافقة البائع.

يجب على البائع الحصول على كافة الضمانات المتفق عليها التي تؤكد قدرة المشتري على سداد الأقساط.

كيفية شراء سيارة بالتقسيط

يقوم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن كيفية شراء سيارة بالتقسيط، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة لشراء سيارة بالتقسيط، ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على جميع البيانات الشخصية.

يتم الاستعلام عن بيانات المشتري، وذلك من خلال معرفة مكان السكن الحالي ومكان العمل.

بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمشتري، يتم الموافقة على الطلب وقبول الأوراق، ثم يتم دفع المقدم المالي المتفق عليه.

وأخيرا يقوم المشتري بترخيص السيارة، كما يقوم بثبات عملية البيع.

أفضل شركة تقسيط سيارات بالسعودية

يوجد بالمملكة العديد من المعارض التي توفر إمكانية شراء سيارة بالتقسيط حيث يتيح النظام المالي بالسعودية ضوابط وشروط لشراء الأفراد سيارة بالتقسيط طبقاً لآلية التعاون المشتركة بين البنوك ومعارض السيارات، ولذلك يوجد بالمملكة شركات عديدة رائدة في مجال تقسيط السيارات ومنها:-