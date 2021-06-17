هل تبحثين عن طريقة تزهير الغسيل الأبيض في الغسالة بدون تلطيش؟ نقدم إليك مجموعة من النصائح عند استعمال الزهرة للملابس البيضاء تساعدك في إضفاء لونًا زهريًا على الملابس يخفي أثر الاصفرار والبقع بدون الطيش أو بقع زرقاء من الزهرة هذا من خلال طريقة معينة من الأفضل اتباعها عند القيام بتزهير الملابس.

نصائح عند تزهير الملابس البيضاء في الغسالة

مرحلة توتير الملابس ليس الهدف منها التبييض لكنها من أجل إضفاء اللون الزهري على الملابس تغطي على البقع الصفراء وتعمل على منح الملابس مظهر رائع، ولنجاح تلك المرحلة عليكم اتباع النصائح التالية:

قومي بوضع كمية قليلة من الزهرة البودرة لي كوب من الماء وقومي بتذويبها بالكامل حتى لا تسبب تلطيش الملابس.

أضيفي الزهرة الذائبة إلى مياه الشطف في المرحلة الأخيرة من شطف الملابس.

قومي بإضافة السبرتو إلى الزهرة المذوبة في الماء حتى تمنح الملابس لون ثابت.

إضافة الزهرة على الملابس في الشطفة الأخيرة لها من خلال الدرج المخصص لذلك في الغسالة أثناء سحب المياه.

يمكن إضافة الخل الأبيض إلى الزهرة المذوبة من أجل التخلص من البقع الصفراء في الملابس البيضاء ومنحها لون ناصع وثابت.

طريقة تزهير الغسيل الأبيض يدوياً

أما إذا كنت ترغبين في تزهير الملابس بطريقة يدوية بدون الغسالة وتخرصبن على عدم تلطيشها بالزهرة اتبعي الخطوات التالية:

قومي بإذابة ملعقتان من الزهرة في كوب من الماء الدافئ وقلبي المكونات حتى تذوب الزهرة.

أضيفي الخليط إلى وعاء مليء بالماء الفاتر وقلبي المكونات ليصبح ذا لون زهري.

ضعي قطعة الملابس البيضاء ووجهيها من جميع الجهات إلى الزهرة ثم قومي بتجفيفها.

أهمية تزهير الغسيل الأبيض

يجب بعد الانتهاء من غسيل الملابس وفي المرحلة الأخيرة من الشطف استخدام الزهرة الزرقاء البودرة ولا يفضل السائلة حتى تمنح الملابس رونق ولون زهري خافي بعيوب البقع الصفراء الواضحة على الملابس البيضاء.