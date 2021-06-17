147 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة ، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 147 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.
وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يهدفون بها لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.
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