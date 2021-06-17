نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع الخميس الاستثنائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الوزراء الكويتي أعلن وخلال جلسته الاستثنائية اليوم الخميس، عن جملة من القرارات الإيجابية، والتي تأتي مع تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على لقاح كورونا ، من أجل الوقاية من خطر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي ، وشملت القرارات السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى الخارج، وفق شروط وضوابط معينة، فضلًا عن السماح لغير المواطنين بالسفر والعودة أيضًا.

في السطور القليلة التالية، سنستعرض أبرز وأهم قرارات مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسة اليوم، والتي انتهت منذ قليل فيما يلي.

قرارات مجلس الوزراء الكويتي

كما أسلفنا، عقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة استثنائية اليوم الخميس، لبحث آخر المستجدات بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، فضلًا عن متابعة أحدث تقارير الهيئات الصحية.

وبناءً عليه، تم اتخاذ القرارت التالية:

عدم السماح بالسفر إلى خارج الكويت للمواطنين الكويتيين مالم يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا والذي تم اعتماده من قبل السلطات الكويتية.

على أن يستثنى من هذا القرار، الفئات التالية:

الفئات العمرية التي لا تخضع للتطعيم باللقاح. المواطنين الذين سبق وحصلوا على شهادات معتمدة من وزارة الصحة الكويتية تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح لأسباب تتعلق بسلامتهم وظروفهم الصحية. فئة الحوامل على أن يكونوا قد حصلوا على شهادة إثبات الحمل تكون معتمدة من قبل وزارة الصحة.

السماح لغير المواطنين الكويتيين بالدخول إلى دولة الكويت بشرط حصولهم على جرعتين من لقاحات شركات ( فايزر – مودرينا – أسترازينيكا ) أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون .

على أن يُجري غير الكويتيين فحصين ( PCR ) الأول قبل الوصول إلى البلاد بـ72 ساعة، يثبت خلوهم من الإصابة بـ ” كوفيد- 19 “، والثاني خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، والذي يمتد لـ7 أيام عقب الوصول، مع إمكانية إنهاء فترة الحجر قبل الموعد المحدد، حال ثبوت خلو الزائر أو الأجنبي من الفيروس قبل انتهاء مدة الحجر.

السماح لمن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذين يتعذر عليهم الحصول عليه بالدخول إلى الأماكن الآتية:

المطاعم والمقاهي، على أن يُسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات. الصالونات. الأندية الصحية. المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000 م2.

على أن يُعمل بقرارات الحكومة الكويتية سالفة الذكر، بدءًا من يوم الأحد بعد القادم 27 يونيو 2021 م ، الموافق لـ17 ذوق القعدة 1442 هـ.

وأخيرًا يمكن استخدام أحد التطبيقين ( هويتي ) أو ( مناعة ” immune ” ) وذلك من أجل إثبات التحصين للمتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، وفقًا لشروط وزارة الصحة الكويتية.

مستجدات الوضع الوبائي

وحول مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت ، كشفت وزارة الصحة الكويتية أمس الأربعاء، عن رصد 1557 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 1368 حالة شفاء، علاوة على وفاة 6 حالات بالفيروس التاجي.

وجاءت إجمالي بيانات التقرير اليومي لوزارة الصحة على النحو التالي:

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على أحدث قرارات مجلس الوزراء الكويتي ، فيما يتعلق بإعادة فتح المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة للسماح للمواطنين الكويتين وغيرهم بالسفر والعودة باشتراطات معينة، واختتمنا المقالة ببيان حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الدولة الخليجية.