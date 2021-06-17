تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢١ لمتابعة أغاني وبرامج الأطفال المتنوعة على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢١ يعد من أكثر الترددات بحثًا عبر الإنترنت في الفترة الحالية، بعد أن بدأت فترة الإجازات وبقاء الأطفال في المنزل فترات طويلة، حيث تعد قناة طيور الجنة من أهم وأفضل القنوات المتواجدة على قنوات النايل سات والعرب سات، من أهمها لأنها تساعد في تعليم المبادئ والأخلاق والاحتواء من الكبير للصغير وغيرها من الصفات الحميدة في شكل أغاني، وتعتبر من الأفضل لأنها تقدم محتوى هادف يليق بعقلية الأطفال بعيداً عن العنف والمشاكل المختلفة التي يتعرض لها الأطفال من نوبات الصرع أو الإيذاء بالنفس نتيجة لمشاهدة العنف والمحتوى الغير صحيح.

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢١

تهتم قناة طيور الجنة بالأغاني والأناشيد الدينية تكن صورة أقرب لتعليم الحروف والكلمات واللغة الإنجليزية وغيرها من الأشياء النافعة للأطفال بطريقة سهلة، كما أنها تعود الأطفال على احترام الكبير وحب الأشياء النافعة المفيدة والتقرب للأهل والاصدقاء بشكل أفضل كما أمرنا الله عز وجل، ويسعى القائمين على القناة إلى تغيير التردد من وقت لآخر نظراً لإعلان إدارة القناة عن تحسين الجودة للصوت والصورة لمتابعة أفضل ومشاهدة بشكل أفضل مما تكون.

طيور الجنة على النايل سات

وعندما يلاحظ الأهالي إيقاف القناة تبدأ عمليات البحث بالتزايد عبر محركات البحث، لانقطاع البث لديهم، وذلك من أجل معرفة التردد الجديد لمتابعة الأطفال القنوات الخاصة بطيور الجنة، كما أن الأباء والأمهات في حالة البحث الدائمة لأنها لا تقدم أي محتوى يخشى الكبار على أطفالهم من التواجد أمام الشاشات.

علاوة على ذلك يمكن ضبط التردد الجديد الخاص بالقناة عن طريق :

القمر: النايل سات.

تردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة طيور الجنة

أيضا يرجع السبب الرئيسي وراء كثرة الإقبال على متابعة قناة طيور الجنة للأطفال من قبل أولياء الأمور والاطفال، أن القناة تقدم مجموعة هائلة من أروع البرامج المميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الطفل في العديد من المجالات المختلفة بالحياة، والتي من بينها :

أكلة صغيرة مع جني.

النشرة الإخبارية.

أيضا يوم مع العائلة برنامج خاص بالتجمع الأسري.

تلاوة القرآن الكريم.

وبالإضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة والرائعة التي يتم تصويرها في فيديو كليب خاص بها، وتحوي كل أغنية فكرة تعود الطفل للإبتعاد عن العادات السيئة والتمسك بالعادات الحسنة.