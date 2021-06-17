نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021 رابط كشف النقاط لجميع طلاب شهادة التعليم الابتدائي الفصل الثاني

نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021، يبحث الكثير من المواطنون الآن في دولة الجزائر على نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021، وتعتبر الشهادة الابتدائية للجزائر لعام 2021، ويمكن لكل الراغبين في الحصول عليها الدخول إلى موقع الديوان الوطني حيث يعد الموقع الرسمي للحصول على كل الدرجات بل ويمكنهم طباعة النتيجة التي يرغبون بها، وقد انتهي الطلبة بنين وبنات من أداء جميع الاختبارات الخاصة بالمواد الدراسية في وقتٍ سابق، في ضوء مجموعة من الضوابط والجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ولبس الكماماة وتطهير الأماكن بعد وقبل اجتياز الاختبارات، ونفس الأمر اهتم به الدولة عند تصحيح الأوراق وتدقيقها ومراجعتها.

نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021

تسائل الكثيرون عن موعد نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021، والآن متابعينا من خلال موقع إقرأ سنوافيكم من خلال هذا المقال على الموعد، والذي سيحين في يوم 18 وحتى يوم 20 من شهر يونيو الجاري لعام 2021، لذا ترقبوا النتيجة خلال هذه الفترة والتي ستتعرفون من خلالها على نتيجة أبنائكم وكذلك طباعتها، كل التوفيق والنجاح لكل الطلاب في دولة الجزائر من بنين وبنات، وقد قامت الوزارة بانشاء الموقع الالكتروني لحماية المواطنون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والخروج من المنزل، كما أن التزاحم يعد بيئة خصبة لانتقال الفيروس من انسان إلى آخر، وخلال السطور التالية القادمة سنتعرف معًا على خطوات الاستعلام عن النتيجة بحيث يمكن لأي شخص الحصول عليها فور الاعلان عن ظهورها.

الاستعلام عن نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021

والآن سنتعرف متابعينا على طريقة الاستعلام عن نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2021: