تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 لجميع المحافظات وموعد الاعلان عن التنسيق لدخول الثانوية العامة

تنسيق الشهادة الإعدادية 2021، ينتظر جميع اللطاب وأولياء الامور في جمهورية مصر العربية بعد الالعان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، تنسيق الشهادة الإعدادية 2021، وذلك في كل محافظات مصر ومراكزها وقراها ومدنها، وبالتأكيد سيظهر التنسيق بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في غضون أيام قليلة جدًا، بحيث يجد الطلاب ماهو مناسب لمجموعهم التراكمي في الدخول للثانوي الذين يرغبون فيه والمتوافق مع مجموعهم في نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام الميلادي 2021، لذا سنتستعرض معكم متابعينا من خلال موقع ثقفني على كل التفاصيل التي ترغبوا في الحصول عليها والمتعلقة باللتنسيق للشهادة الاعدادية

تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 في الجيزة والقاهرة

سنتابع معكم الآن الأخبار المتعلقة تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 الخاصة بمحافظات الجيزة والقاهرة، فوفق وزارة التربية والتعليم الفني فإن التنسيق سيتم في ضوء مجموع الامتحانات التي اجتازها الطالب في الفصل الدراسي الثاني، لأن في الفصل الدراسي الأول لم يوجد هناك أي قرارات صدرت بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية، فسيتم فتح باب التقديم للمدارس الخاصة بالتكنولوجيا التطبيقية من أول يوليو الجاري لعام 2021، فالتنسيق سيتم في ضوء درجات الترم الثاني فقط، وبالنسبة للمراحل الأعلى ستكون في الثانوية الفنية أو الثانوية العامة أو مدارس التكنولوجيا.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 في باقي المحافظات

بالتأكيد تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 في باقي المحافظات سيتفاوت على حسب نسب نجاح الطلاب وكذلك نسب المجموع التراكمي في كل مراكز وقري ومدن المحافظات، وهناك توقعات بشأن الحد الأدنى للقبول في التنسيق الخاص بالشهادة الاعدادية 2021 بنحو 240 درجة فيما أعلى، وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم في محافظتى القاهرة والجيزة بالإعلان عن ذلك.