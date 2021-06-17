المرور يعلن الإجراءات المفروض تتبع للرخص المنتهية خلال تواجدهم خارج المملكة

يتساءل الكثير من المواطنون عندما تنتهي رخص القيادة لهم وهم خارج المملكة ماذا يفعلون؟ فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات المطلوبة من ذوي الرخص المنتهية حال وجودهم خارج المملكة، وسوف نعرض لكم في المقال الخاص بي ومن خلال موقع ثقفنى الحل عندما تنتهي رخصة القيادة وصاحبها خارج المملكة في 3 إجراءات لذوي الرخص المنتهية خلال وجودهم بالخارج، حيث قال المرور الحل في هذا الموضوع كما يلى:

إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص. وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج. والتفويض والرخصة”.

انتهاء رخصة القيادة عندما يكون صاحبها خارج البلاد وكيفية تجديدها:

وقد شهدت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من الأسئلة، وجاء رد المرور السعودي بموقع “تويتر”، من خلال تغريدة قال فيه: إن رخصة القيادة الخاصة بي ستنتهي، وأنا خارج المملكة، وحاولت تجديدها من أبشر لكن التقرير الطبي غير متوفر؛ فماذا أفعل؟ وكان الرد من قبل ادارة المرور في 3 حلول وهم كالتالي:

إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص. وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج. والتفويض والرخصة”.

الرخصة وثيقة رسمية:

ومن الجدير بالذكر أن رخصة القيادة تعد وثيقة رسمية معترف بها في نظام المملكة العربية السعودية وفقاً نظام المروروذلك باعتبارها صادرة من جهة إدارة مباشرة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات، كما يجب أن يلتزم كل قائد مركبة بحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة، وفي وقت سابق، وقد دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

الوقوف على جانب الطريق. إضاءة أنوار المركبة التنبيهية. وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى. الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة. تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ ويجب التقيد بالسرعات المحددة:

ومن الجدير بالذكر ان المرور قد صرح في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور، وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية، وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر، وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، وقال المرور السعودي إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.