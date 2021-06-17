كود البناء السعودي وموعد تطبيقه وأهم الاشتراطات والمتطلبات على المباني الجديدة

سوف نعرض لكم في مقالي هذا موعد تطبيق الكود والشروط والمتطلبات في المباني الجديدة ، حيث قامت لجنة كود البناء السعودي بإصدار الموعد المناسب بتحديد تاريخ 2021/7/1 بناءً على إرشادات الوزارة ليناسب موعد التطبيق الكود السعودي للمباني السكنية ، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد، وهذا يطبق على المباني الجديدة في القطاعين العام والخاص.

تطبيق كود البناء السعودي:

ومن الجدير بالذكر إنه يتم تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في مختلف القطاعات (العام والخاص)، حيث يتم تطبيقها على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل، ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

الجهات المشاركة في تطبيق الكود :

حيث يُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي كالتالي:

وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها. وقدعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها. بالإضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”. وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.

برنامج سكني وعدد الاسر المستفيدة منه خلال الاشهر الخمسة السابقة :

ونذكر من خلال موقعنا ثقفني ما قام برنامج “سكني” بالإعلان عنه من خلال صفحته الرسمية، فقد استفادت العديد من الأسر السعودية بهذه المشاريع المقترحة فقد وصل عددهم إلى 100,449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وأن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يتيحها، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسّرة من خلال تطبيق “سكني”، ضمن 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.