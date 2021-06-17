أعلنت شركة محلية في بوتسوانا، يوم الأربعاء، العثور على ثالث أكبر قطعة ألماس في العالم، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار، وهو ما يحملُ بارقة أمل إلى هذا البلد الواقع جنوبي القارة السمراء.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قطعة الألماس التي جرى العثور عليها من 1098 قيراطا، في حين يصل حجمها إلى 7.6 سنتميترات.
وتم عرض الحجر الكريم أمام رئيس بوتسوانا، ماغويتسي ماسيسي، يوم الأربعاء، من قبل شركة "ديبسوانا"، فيما كانت عدسات الصحفيين توثق الحدث الكبير.
وجرى العثور على قطعة الألماس في مطلع يونيو الجاري، ثم قُدمت، مؤخرا، من قبل مسؤولة التسيير بالنيابة في الشركة، لينيت أمسترونغ.
وأورد المصدر أنه تم العثور على قطعة الألماس في منجم "جوانينغ"، وهو أغلى منجم على مستوى العالم.
وأوضحت المسؤولة في شركة "ديبسوانا"، " أن هذه القطعة تعني الشيء الكثير في دولة تعاني مثل بوتسوانا.
أما أكبر قطعة ألماس في العالم حتى يومنا هذا، فتم العثور عليها سنة 1905 في جنوب إفريقيا وهي من 3106 قيراطات.
وسميت القطعة بكولينان، نسبة إلى الشخص الذي شرع في تشغيل المنجم، وقتئذ، وهو توماس كولينان.
وفي تلك الفترة، اشترت حكومة الاستعمار البريطانية، تلك القطعة ثم قدمتها إلى ملك إنجلترا، إدوارد السابع.
أما ثاني أكبر قطعة ألماس موجودة في العالم، فهي من 1109 قيراطات، وتم العثور عليها في بوتسوانا أيضا، وكان ذلك في سنة 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيمتها لا تصدق! العثور على ثالث أكبر قطعة ألماس في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.