استعلم نتائج السانكيام 2021 عن طريق موقع الديوان الوطني

استعلم نتائج السانكيام 2021 ، يبدأ الطلاب، وأولياء الأمور في الآونة الأخيرة بالبحث عن علامات، ونتائج طلاب إتمام المرحلة الابتدائية وذلك من خلال موقع الديوان الوطني حيث صرح مصدر مسئول بالديوان الوطني للامتحانات بالجزائر أنه سوف يتم توفير النتائج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع الديوان الوطني للامتحانات خلال أيام.

استعلم نتائج السانكيام 2021

استعلم نتائج السانكيام 2021 ، وقد أفاد مدير عام التربية السيد/نذير خنسوس بأن اللجان المكلفة من قبل الديوان الوطني للامتحانات بتصحيح، ومراجعة أوراق إجابات الطلاب بإتمام المرحلة الابتدائية بالجزائر قد انتهت من جميع الأعمال المتعلقة بالتصحيح.

موقع الديوان الوطني

استعلم نتيجة السانكيام 2021 ، ترسل جميع بيانات أوراق الطلاب، ونتائجهم للمركز الإعلامي، وذلك لتحميلها عبر البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب، والمعروفة باسم السانكيام، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

استعلم نتائج السانكيام 2021 موقع الديوان الوطني ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم حسب كافة الإحصائيات الواردة من خلال الديوان الوطني للامتحانات بالجزائر أنه قد بلغ عدد الطلاب بجميع ولايات الجزائر الذين قد أدوا امتحان الشهادة الابتدائية نحو 853000 طالب.

علمًا بأن الطلاب قد أدوا جميع مواد الامتحانات في يوم واحد فقط، وذلك للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الطلاب الممتحنين.

كما تم توزيع الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب على عدد 62 مركز تصحيح، وذلك للعمل على سرعة الانتهاء من التصحيح، وإظهار النتائج في أسرع وقت.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لعام 2021م

حسب التصريحات الواردة عن الديوان الوطني للامتحانات بالجزائر أنه قد تم تخصيص موقع الكتروني خاص بالاستعلام عن نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالديوان المعروف باسم السانكيام.