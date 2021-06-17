شركة تمويل شخصي تمويلات تصل إلى 100 ألف بدون كفيل

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن شركة تمويل شخصي وذلك رغبة منهم في الحصول على تمويل نقدي فوري يغطي احتياجاتهم الشخصية والتي قد تطرأ عليهم فجأة، لذا فإنهم يبحثون عن تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك لضمان سرعة الحصول على التمويل دون الحاجة إلى الإجراءات المطولة للبنوك، حيث تقوم شركات التمويل الشخصي بتوفير تمويل سريع جدا للعملاء وفق بعض الشروط الميسرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شركة تمويل شخصي.

شركة تمويل شخصي

يبحث المواطنين والمقيمين عن شركة تمويل شخصي داخل المملكة العربية السعودية لتقديمها تمويل نقدي فوري وتختلف قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من شركة لأخري فيمكن الحصول على تمويل شخصي 30 ألف في بعض الشركات وذلك بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل دون الحاجة إلى كفيل.

أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل

هناك العديد من الشركات التي تقدم التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين ولعل من أفضلها:

الشركة السعودية للتمويل الشخصي

تقدم الشركة السعودية خدمة التمويل الشخصي بدون كفيل للعملاء في حالة توافر الشروط ومن أكثر ما يميز الشركة عن غيرها أن العميل يستطيع الحصول على تمويل يصل إلى 100000 ريال سعودي ولفترات سداد كبيرة للغاية قد تصل إلى 60 شهرًا، وموافقات لا تتعدي ال24 ساعة في حالة توافر كافة المستندات المطلوبة من الشركة، وتتلخص شروط الحصول على التمويل من الشركة السعودية فيما يلي:

إحضار كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 21 سنة، وألا يزيد عن 65 سنة عند سداد أخر قسط للشركة.

ألا تقل مدة عمل المتقدم عن عام كامل بالقطاع الخاص.

شروط تمويل الشركة السعوديةشركة دار التداولات للتمويل

تعد من أشهر الشركات المتخصصة في مجال التمويل الشخصي وتقدم الشركة تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد طويلة.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل من العاملين بالفعل داخل إحدى القطاعات المدنية أو العسكرية أو موظف بأي من البنوك داخل المملكة.

يجب ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 1000 ريال سعودي.

يجب أن يستوفي المتقدم للحصول على التمويل كافة الأوراق والمستندات.

شروط التمويل من دار التداولات