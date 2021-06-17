إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا وشروط استخراجها

خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية داخل المملكة العربية السعودية وذلك تسهيلًا على المواطنين في استخراج رخصة البناء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أمانه المنطقة أو إلى الجهات المختصة لإصدار الرخصة، ويمكن للأفراد من خلال نظام رخص البناء الجديد معرفة طريقة استخراج رخصة بناء سكني بكل سهولة عبر الدخول إلى منصة سكني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا.خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا
خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا قامت بتوفيرها وزارة الإسكان عبر منصة سكني تسهيلًا على المواطنين ومن خلال الخدمات الإلكترونية ويتم إصدار الرخصة بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنها إلى منصة سكني.
- التوجه إلى أيقونة خدمات الرخص الإنشائية.
- يتم بعد ذلك اختيار الأمانة والبلدية المراد استخراج الرخصة من خلالهم.
- يجب بعد ذلك على المستخدم تحديد المكتب الهندسي.
- كتابة رقم القرار المساحي للمستخدم وكذلك سنة الإصدار لنفس القرار.
- يقوم العميل بإرفاق صورة من صك الملكية.
- يتم بعد ذلك إرسال طلب إلى المكتب الهندسي المختار من المستخدم.
- بعد الانتهاء من كافة البيانات والمستندات يتم مراجعة الطلب المقدم من خلال البلدية واعتماده وبعدها يتم تقديم الفاتورة الخاصة بالطلب للمستخدم لدفعها.
- بعد الدفع مباشرة يمكن للعميل طباعة رخصة البناء بكل سهولة.
قامت وزارة الشئون القروية بتحديد بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في الطلب المقدم للحصول على رخصة البناء الجديدة وهي:
- يجب أن يقوم المواطن بتقديم شهادة من الجهة الإدارية تفيد صلاحية الأرض للبناء.
- أن يقوم المستخدم بإرفاق صورة من بطاقة الحالة الاجتماعية له، وكذلك إيصال سداد الرسوم وجميع البيانات المتعلقة بالموقع وأبعاده.
- يجب على المقاول المخول بالإنشاء بتقديم كافة الأوراق الدالة على ملكية الأرض.
- يجب على الراغب في الحصول على الرخصة تقديم صورة من صك ملكية الأرض.
- بناء على الاتفاق بين مقدم الطلب والمكتب الهندسي يتعين على المكتب تقديم إفادة بفحص الاعتبارات الإنشائية والمعمارية.
- توفير استمارة تدقيق لمتطلبات المباني.
- يقوم المكتب الهندسي باعتماد كافة المخططات الخاصة بالبناء وإرفاقها بصيغة PDF.
- تواجد شهادة التنسيق الخاصة بتنسيق الراغب في الترخيص مع شركة الكهرباء.
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خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية داخل المملكة العربية السعودية وذلك تسهيلًا على المواطنين في استخراج رخصة البناء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أمانه المنطقة أو إلى الجهات المختصة لإصدار الرخصة، ويمكن للأفراد من خلال نظام رخص البناء الجديد معرفة طريقة استخراج رخصة بناء سكني بكل سهولة عبر الدخول إلى منصة سكني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا.خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا
خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا قامت بتوفيرها وزارة الإسكان عبر منصة سكني تسهيلًا على المواطنين ومن خلال الخدمات الإلكترونية ويتم إصدار الرخصة بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنها إلى منصة سكني.
- التوجه إلى أيقونة خدمات الرخص الإنشائية.
- يتم بعد ذلك اختيار الأمانة والبلدية المراد استخراج الرخصة من خلالهم.
- يجب بعد ذلك على المستخدم تحديد المكتب الهندسي.
- كتابة رقم القرار المساحي للمستخدم وكذلك سنة الإصدار لنفس القرار.
- يقوم العميل بإرفاق صورة من صك الملكية.
- يتم بعد ذلك إرسال طلب إلى المكتب الهندسي المختار من المستخدم.
- بعد الانتهاء من كافة البيانات والمستندات يتم مراجعة الطلب المقدم من خلال البلدية واعتماده وبعدها يتم تقديم الفاتورة الخاصة بالطلب للمستخدم لدفعها.
- بعد الدفع مباشرة يمكن للعميل طباعة رخصة البناء بكل سهولة.
قامت وزارة الشئون القروية بتحديد بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في الطلب المقدم للحصول على رخصة البناء الجديدة وهي:
- يجب أن يقوم المواطن بتقديم شهادة من الجهة الإدارية تفيد صلاحية الأرض للبناء.
- أن يقوم المستخدم بإرفاق صورة من بطاقة الحالة الاجتماعية له، وكذلك إيصال سداد الرسوم وجميع البيانات المتعلقة بالموقع وأبعاده.
- يجب على المقاول المخول بالإنشاء بتقديم كافة الأوراق الدالة على ملكية الأرض.
- يجب على الراغب في الحصول على الرخصة تقديم صورة من صك ملكية الأرض.
- بناء على الاتفاق بين مقدم الطلب والمكتب الهندسي يتعين على المكتب تقديم إفادة بفحص الاعتبارات الإنشائية والمعمارية.
- توفير استمارة تدقيق لمتطلبات المباني.
- يقوم المكتب الهندسي باعتماد كافة المخططات الخاصة بالبناء وإرفاقها بصيغة PDF.
- تواجد شهادة التنسيق الخاصة بتنسيق الراغب في الترخيص مع شركة الكهرباء.
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