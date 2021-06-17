أخبار اليمن : شهيدان بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة

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شهيدان بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة

استشهد مواطنان اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. شهيدان بنيران حرس الحدود السعودي بصعدةاستشهد مواطنان اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المواطنين في المناطق المحاذية للحدود مرتكباً جرائم وحشية بشكل مستمر.

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