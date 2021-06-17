وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيت كاوندا عن 97 عاما

جدة - نرمين السيد - توفى الرئيس المؤسس لزامبيا، كينيث كاوندا، عن عمر ناهز السابعة والتسعين، متأثرا بإصابته بالالتهاب الرئوى، بحسب ماذكره نجلاه، بانجى وكامباراجى كاوندا، اليوم الخميس.





وحسبما أفادت روسيا اليوم، جرى نقل كاوندا إلى مستشفى عسكرى فى العاصمة لوساكا قبل ثلاثة أيام، حيث لم يتم تحديد طبيعة مرضه آنذاك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه زامبيا ارتفاعا فى عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكان كاوندا، وهو ابن مبشر ومعلم، يعتبر آخر الباقين من أبطال الاستقلال والتحرر فى إفريقيا، على قيد الحياة.

وتولى كينيث كاوندا حكم زامبيا منذ عام 1964 وحتى عام 1991.

وكانت زامبيا خلال فترة حكمه دولة الحزب الواحد، وهو ما منحه سلطة مطلقة بشكل فعلى.

وتبنى كاوندا أيديولوجية قومية اشتراكية تسمى الإنسانية.