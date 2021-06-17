إيطاليا.. دعوات لوقف تدفق المهاجرين مع انطلاق فصل الصيف 

أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي الشريك في الائتلاف الحاكم، ماتيو سالفيني أنه طلب من رئيس الوزراء ماريو دراغي التدخل لوقف تدفق قوارب المهاجرين عبر المتوسط نحو السواحل الإيطالية.

وقال سالفيني للصحفيين الخميس، في أعقاب اجتماع مع دراغي بمقر رئاسة الوزراء، إن "الموضوع الساخن هو موضوع تدفق المهاجرين، لقد طلبت من دراغي والوزير المختص التدخل"، مشيرا إلى أن التدفقات "تضاعفت ثلاث مرات" مقارنة بالعام الماضي، وأضاف أن "عدد الوافدين تجاوزا 18 ألفا، رغم وباء كوفيد-19".

وشدد سالفيني على "أنها مشكلة اجتماعية وأمنية"، وقال: "لا يمكن أن تكون إيطاليا وجهة للمتاجرين بالبشر والوافدين غير الشرعيين"، مضيفا أن "إيطاليا بحاجة إلى تدخلات جادة.. لا يمكننا التفكير في فصل صيف مع هذا الكم من إنزالات المهاجرين".

وكانت محكمة باليرمو في صقلية جنوب إيطاليا أعلنت في أبريل الماضي مقاضاة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية. ورد سالفيني بتغريدة على قرار المحكمة قائلا "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن. سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب إلى السجن ورأسي مرفوع".

وستنطلق محاكمة الوزير السابق الذي كان أيضا نائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي، في 15 سبتمبر المقبل.