النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق 

أيد مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بالحرب على العراق.

ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتا مقابل رفض 162.

ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.