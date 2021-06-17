استعلام نتائج اختبار التحصيلي 1442 عبر تطبيق توكلنا وموقع قياس

نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى هو مابدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية بالبحث عنه خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاعلان عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتحصيل والمعروف باسم قياس، كما أن الهيئة قد أعلنت عن إتاحة نتائج التحصيلي 1442 من خلال تطبيق توكلنا وهو ما سنحاول توضيحه خلال هذا المقال.

وتكمن أهمية اختبار التحصيلي في أنها تساعد الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدخول إليها بعد الانتهاء من أداء اختبارات الثانوية العامة، حيث تساعد هذه الاختبارات في قياس مدى استيعاب الطالب، وقياس مدى تفكيره وتأهيله للكلية التي يسعى لاستكمال دراسته بها بعد الانتهاء من المرحلة الثانويةز

اختبار التحصيلي

وتعد أهمية اختبار التحصيلي تكمن في قياس مدى استيعاب الطلاب لما قد قاموا بدراسته خلال المرحلة الثانوية العامة في التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوزيع أسئلة التحصيلي بنسبة 50% من مقررات الصف الثالث الثانوين ونسبة 30% من مقررات الصف الثاني الثانوين و20% من نسبة الصف الأول الثانوي.

نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

وبحسب ما أعلن عنه تطبيق توكلنا فإنه يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولى عبر تطبيق توكلنا الالكتروني، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى تطبيق توكلنان ومن ثم الدخول إلى الشاشة الرئيسيةن ومن ثم سيتم ظهور إشعار على التطبيق به نتيجة اختبار التحصيلين وذلك فور الاعلان عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وسيتم تبيه المستخدم بأن النتيجة قد ظهرت، وبالضغط عليه سيتم ظهور نتائج الطالب من خلال تطبيق توكلنا.

استعلام نتائج التحصيلي عبر قياس

وسيتمكن الطلاب أيضاً في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع قياس الوطني من خلال زيارة الموقع الوطني للقياس على الانترنت وعنوانه هو :e-services.qiyas.sa ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع قياس من خلال رقم السجل المدني الخاص به وكلمة المرور، ومن ثم يقوم الطالب بالدخول إلى صفحة النتائج من أجل معرفة نتائجه في اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى.