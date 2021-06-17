تمويل اليسر بدون كفيل وبالتقسيط حتي 60 شهر لجميع العملاء

تمويل اليسر بدون كفيل وبالتقسيط أحد الخدمات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي فورى بإمتيازات عديدة ، وقد جاءت شركة اليسر كواحدة من أهم شركات التمويل في المملكة ، والتي باتت الاختيار لشريحة كبيرة من المواطنين في المملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من برامج تمويلية متميزة ومتنوعة بصيغة إسلامية والتي تتوافق مع احتياجات الأفراد والشركات داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى توفير عروض متكاملة للتمويل التأجير.

أهم مزايا تمويل اليسر بدون كفيل وبالتقسيط السعودى والمقيم

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي بدون كفيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما توفر الشركة المنتج من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للعملاء عند التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل اليسر بدون كفيل والحصول على مبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح منافس.

يمكن لطالب التمويل اختيار مده تقسيط مبلغ التمويل خلال أقساط ميسرة تصل حتي 60 شهر.

تقدم شركة اليسر التمويل الشخصي من خلال إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة. عمر الشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل. إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل لطالب التمويل السعودي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر للاستفادة من تمويل شركة اليسر. أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يجب أن تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 6 أشهر لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً في المملكة التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني وتسجيل الطلب وملئ كافة البيانات المطلوبة.

تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل ويشترط أن تكون سارية المفعول.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية.

تقديم كشف حساب بنكي لطالب التمويل الذي يعمل في القطاع الخاص.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين يلزم تقديم نموذج استقطاع.

شروط طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويلرابط التقديم على التمويل والوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب