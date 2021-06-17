رابط كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 الفصل الدراسي الثاني

رابط كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، وحيث ينتظر الطلاب لاستلام جميع نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ بكل سهولة عبر الإنترنت، وذلك بحسب نظام التعليم عن بعد المطبق حاليًا في جميع دول العالم بعد سياسات الحماية ضد كوفيد 19.

رابط كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021

وسوف يساعد كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ جميع طلابنا الأعزاء في دولة الجزائر وفي جميع دولها المتعددة بهدف الكشف النقاط لأولياء التلاميذ للفصل الدراسي الثاني من خلال موقع وزارة التربية الوطنية إلكترونيًا لجمع جميع درجات طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

حيث يمكنك استخراج جميع النقاط من فضاء أولياء التلاميذ فور إصدارها من وزارة التربية الوطنية بعد الانتهاء من تصحيحها ومتابعة الدرجات وتحميلها إلكترونيًا، بحيث يمكن لأي شخص استلامها عبر خدمة البحث المجانية وخطواتها سهلة لـكل الطلاب.

فور إصدارها من وزارة التربية الوطنية بعد الانتهاء من تصحيحها ومتابعة الدرجات وتحميلها إلكترونيًا، بحيث يمكن لأي شخص استلامها عبر خدمة البحث المجانية وخطواتها سهلة لـكل الطلاب. كشفت وزارة التربية الوطنية أن عدد المرشحين لامتحان إنهاء المرحلة الابتدائية بلغ 853391 مرشحًا ومرشحة.

وقد أجرى الطلاب الاختبار لمدة يوم واحد، وهو الموافق 2 يونيو وسيتم توزيع نماذج الطلاب على 62 مركزًا لتصحيح أوراق إجابة المرشحين. وسيخضع مرشحي المرحلة المتوسطة الاختبارات من 15 إلى 17 يونيو من نفس الشهر.

سنقدم لكم هذه الخطوات البسيطة التي تسمح للطالب وأولياء الأمور بالتعرف على نتائج أبنائهم إلكترونيًا عبر موقع الثروة التعليمي. وكشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ في جميع المواد الأكاديمية المخطط لها لجميع المراحل في الجزائر.

أولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع الثروة التعليمي .

. قم اختيار تسجيل جديد لإنشاء مربع تسجيل دخول للموقع مرة أخرى.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم.

اكتب جميع البيانات المطلوبة لولي الأمر للحصول على جميع النقاط.

اختر كلمة “نتائج أبنائي”.

حدد الفصل الدراسي الذي تريد التعرف عليه.

ويمكن ترقب ظهور نقاط فضاء أولياء التلاميذ عبر موقعها الرسمي للحصول عليها بمجرد أن يعطي الطلاب جميع العلامات في المواد الأكاديمية المخططة للفصل الدراسي الثاني في جميع القطاعات التعليمية.

وهكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط كشوف نقاط فضاء أولياء التلاميذ. وتعرفنا على أهم التفاصيل حول رابط موقع ثروة التعليمي، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم.