طريقة التسجيل في أبشر عن طريق الجوال وكيفية تفعيل الحساب أونلاين

رغم مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاق منصة absher الإلكترونية في السعودية، تعد هذه المنصة الأولى في إنجاز الخدمات، إذ يمكن التسجيل في أبشر عن طريق الجوال، والاستفادة من الخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين في الأحوال المدنية أو الجوازات والمرور، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، لذلك فإن أكثر من 20 مليون شخص لهم حسابات فعالة عليها، لإنجاز خدماتهم أونلاين، دون الحاجة إلى زيارة مقرّات الهيئات والمؤسسات الحكومية.طريقة التسجيل في أبشر عن طريق الجوال
وعملية التسجيل في أبشر عن طريق الجوال لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ليتمكن المواطن أو الوافد إلى المملكة بعدها من الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية توفرها المنصة، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- النقر على أفراد.
- النقر على مستخدم الجديد.
- إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين.
- إدخال رقم الهاتف الجوّال.
- كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية.
- إدخال كلمة المرور، ثمّ تأكيدها بكتابتها مرة ثانية.
- كتابة البريد الإلكتروني.
- تحديد اللغة.
- كتابة الرمز المرئي المكون من 5 أرقام.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي.
- استلام رسالة على الهاتف الجوال، تحتوي على، ويجب إدخاله في المكان المخصص لتفعيل الحساب.
- النقر على تأكيد.
وتوفر منصة أبشر خدمة التسجيل للتابعين، للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها في المؤسسات المختلفة، دون الحاجة إلى زيارة مقارتها، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- الموافقة على الشروط.
- النقر على إنهاء.
- استلام رسالة نصيّة تحتوي على رمز التفعيل.
- كتابة رمز التفعيل في المكان المخصص.
- النقر على التسجيل.
وحتى يتمكن صاحب الحساب في منصة أبشر من الدخول إليه، وإنجاز الخدمات المختلفة، لا بد من تفعيل حسابه، عن طريق أحد أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى جهاز الخدمة الذاتية.
- النقر على اللغة العربية أو أي لغة نريدها.
- النقر على تفعيل.
- إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين.
- النقر على التالي.
- وضع البصمة الخاصة في المكان المطلوب.
- النقر على أوافق.
الوسوم
رغم مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاق منصة absher الإلكترونية في السعودية، تعد هذه المنصة الأولى في إنجاز الخدمات، إذ يمكن التسجيل في أبشر عن طريق الجوال، والاستفادة من الخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين في الأحوال المدنية أو الجوازات والمرور، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، لذلك فإن أكثر من 20 مليون شخص لهم حسابات فعالة عليها، لإنجاز خدماتهم أونلاين، دون الحاجة إلى زيارة مقرّات الهيئات والمؤسسات الحكومية.طريقة التسجيل في أبشر عن طريق الجوال
وعملية التسجيل في أبشر عن طريق الجوال لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ليتمكن المواطن أو الوافد إلى المملكة بعدها من الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية توفرها المنصة، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- النقر على أفراد.
- النقر على مستخدم الجديد.
- إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين.
- إدخال رقم الهاتف الجوّال.
- كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية.
- إدخال كلمة المرور، ثمّ تأكيدها بكتابتها مرة ثانية.
- كتابة البريد الإلكتروني.
- تحديد اللغة.
- كتابة الرمز المرئي المكون من 5 أرقام.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي.
- استلام رسالة على الهاتف الجوال، تحتوي على، ويجب إدخاله في المكان المخصص لتفعيل الحساب.
- النقر على تأكيد.
وتوفر منصة أبشر خدمة التسجيل للتابعين، للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها في المؤسسات المختلفة، دون الحاجة إلى زيارة مقارتها، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- الموافقة على الشروط.
- النقر على إنهاء.
- استلام رسالة نصيّة تحتوي على رمز التفعيل.
- كتابة رمز التفعيل في المكان المخصص.
- النقر على التسجيل.
وحتى يتمكن صاحب الحساب في منصة أبشر من الدخول إليه، وإنجاز الخدمات المختلفة، لا بد من تفعيل حسابه، عن طريق أحد أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى جهاز الخدمة الذاتية.
- النقر على اللغة العربية أو أي لغة نريدها.
- النقر على تفعيل.
- إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين.
- النقر على التالي.
- وضع البصمة الخاصة في المكان المطلوب.
- النقر على أوافق.
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