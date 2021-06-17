دمج التقاعد مع التأمينات 2021 بالسعودية وقرار مجلس الوزراء

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دمج التقاعد مع التأمينات 2021 هو الحدث الذي يتصدر محركات البحث، حيث قام مجلس الوزراء السعودي بالتصديق على دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تم ذلك في يوم الثلاثاء بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرصت الحكومة على دمج التقاعد والتأمينات من أجل تطوير الخدمات عن طريق الاستفادة من الموارد المالية والبشرية؛ لاسيما يتم توحيد الجهود المشتركة على توفير معاش التقاعد وتحقيق التغطية التأمينية لجميع العاملين في القطاعات داخل المملكة.
يعد دمج التأمينات والتقاعد بالسعودية مشروع إداري منظم يهدف إلى توحيد القطاعين العام والخاص تحت إدارة واحدة، تقوم على توفير أفضل مستوى من الخدمة والكفاءة.دمج التقاعد مع التأمينات 2021
يعتمد دمج التأمينات مع التقاعد على إقامة أكبر محفظة أستثمارية في المملكة العربية السعودية؛ كما هو متوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 93 مليار ريال سعودي، وأوضحت الحكومة أنه سوف يتم تقسيم حصة المحفظة إلى 3 مكونات على النحو التالي:
- البنك الأهلي السعودي بنسبة تصل إلى 13%.
- البنك السعودي للاستثمار بنسبة 30%.
- التعاونية للتأمين 36% تقريباً.
يعتزم دمج التأمينات والتقاعد على تطوير العمل ومواصلة الجهد بكفاءة أكثر من السابق، حيث أن ذلك الاندماج يعمل على تحقيق مصلح مشتركة في قطاع التأمين الاجتماعي، بما يؤثر بالنفع الاقتصادي على خدمة كلا من الوطن والمواطن.
أوضحت الحكومة بشكل واضح أن دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات لن تؤثر على مواعيد صرف المستحقات التأمينية، كما أنه لن يؤثر على آلية المعاشات التقاعدية لتوريد الاشتراكات أو المتقاعدين أو المستحقين للتأمين من الجانب المادي، وذلك مع استمرار تقديم الخدمات عن طريق قنوات الخدمة المحددة مع ثبات الإجراءات السابقة.دمج التأمينات مع التقاعد
قام مجلس الوزراء السعودي بتوضيح بعض الاستفسارات، لاسيما يبدأ المواطن في طرحها بشكل رسمي حول ذلك الدمج على النحو التالي:
- لن يتم تغيير مواعيد صرف المعاشات التقاعدية.
- ليس هناك تغيير حول استقطاع أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.
- دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات لن يغير أو يؤثر في آلية التقديم على التقاعد.
- الموظف لن يتأثر بالقرار سواء كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.
- لا يوجد تغيير في احتساب المعاش للمتقدمين الجدد في طلب التقاعد.
- يحسب المعاش بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير بعد دمج التقاعد مع التأمينات 2021.
الوسوم
دمج التقاعد مع التأمينات 2021 هو الحدث الذي يتصدر محركات البحث، حيث قام مجلس الوزراء السعودي بالتصديق على دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تم ذلك في يوم الثلاثاء بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرصت الحكومة على دمج التقاعد والتأمينات من أجل تطوير الخدمات عن طريق الاستفادة من الموارد المالية والبشرية؛ لاسيما يتم توحيد الجهود المشتركة على توفير معاش التقاعد وتحقيق التغطية التأمينية لجميع العاملين في القطاعات داخل المملكة.
يعد دمج التأمينات والتقاعد بالسعودية مشروع إداري منظم يهدف إلى توحيد القطاعين العام والخاص تحت إدارة واحدة، تقوم على توفير أفضل مستوى من الخدمة والكفاءة.دمج التقاعد مع التأمينات 2021
يعتمد دمج التأمينات مع التقاعد على إقامة أكبر محفظة أستثمارية في المملكة العربية السعودية؛ كما هو متوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 93 مليار ريال سعودي، وأوضحت الحكومة أنه سوف يتم تقسيم حصة المحفظة إلى 3 مكونات على النحو التالي:
- البنك الأهلي السعودي بنسبة تصل إلى 13%.
- البنك السعودي للاستثمار بنسبة 30%.
- التعاونية للتأمين 36% تقريباً.
يعتزم دمج التأمينات والتقاعد على تطوير العمل ومواصلة الجهد بكفاءة أكثر من السابق، حيث أن ذلك الاندماج يعمل على تحقيق مصلح مشتركة في قطاع التأمين الاجتماعي، بما يؤثر بالنفع الاقتصادي على خدمة كلا من الوطن والمواطن.
أوضحت الحكومة بشكل واضح أن دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات لن تؤثر على مواعيد صرف المستحقات التأمينية، كما أنه لن يؤثر على آلية المعاشات التقاعدية لتوريد الاشتراكات أو المتقاعدين أو المستحقين للتأمين من الجانب المادي، وذلك مع استمرار تقديم الخدمات عن طريق قنوات الخدمة المحددة مع ثبات الإجراءات السابقة.دمج التأمينات مع التقاعد
قام مجلس الوزراء السعودي بتوضيح بعض الاستفسارات، لاسيما يبدأ المواطن في طرحها بشكل رسمي حول ذلك الدمج على النحو التالي:
- لن يتم تغيير مواعيد صرف المعاشات التقاعدية.
- ليس هناك تغيير حول استقطاع أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.
- دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات لن يغير أو يؤثر في آلية التقديم على التقاعد.
- الموظف لن يتأثر بالقرار سواء كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.
- لا يوجد تغيير في احتساب المعاش للمتقدمين الجدد في طلب التقاعد.
- يحسب المعاش بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير بعد دمج التقاعد مع التأمينات 2021.
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