خطوات تقديم رياض الاطفال 2021/ 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة تقديم رياض الاطفال 2021/2022 بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن تقديم رياض الاطفال من المقرر أن ينتهي خلال الثلاثة عشر يوم القادمين، قد تكثف البحث بشكل كبير عن تقديم رياض الاطفال 2021/2022، وذلك ليتمكن جميع اولياء الامور في جميع انحاء الجمهورية من التقديم لأبنائهم في رياض الأطفال Kindergarten.

وقد تم مؤخرًا الاعلان عن العديد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في جميع الطلاب المتقدمين سواء كان التقديم في مدارس لغات او مدارس حكومية، حيث ان التقديم هذا العام من المقرر أن يكون إلكترونيًا خوفًا على تفشي فيروس كورونا بين احد من الطلاب المتقدمين او اولياء الامور، على أن يتم اتاحة التسجيل في المدارس الحكومية واللغات عبر الرابط الجديد لموقع خدمات اولياء الأمور وهو المخصص لتقديم رياض الأطفال وتقديم الصف الأول الابتدائي، وغيرها من الخدمات التعليمية الالكترونية.

تقديم رياض الاطفال 2021 /2022

أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم لرياض الاطفال، ان يكون عمر الطالب بحد أدنى أربعة سنوات وبحد أقصى ست سنوات في المدارس الحكومية، على أن يتم احتساب سن الطالب مع بداية شهر أكتوبر 2021، أما عن المدارس اللغات فإن الحد الادنى لقبول الطالب أربعة سنوات، والحد الاقصى خمسة سنوات وثلاثة اشهر، على ان يتم احتساب عمر الطالب في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2021.

ويجب ايضًا أن يكون الطالب متواجد اثناء المقابلة الشخصية الخاصة بالمدرسة، بالاضافة إلى ذلك فإنه يجب تحديد عدد ثلاثة مدارس في المحل السكني الخاص بالطالب، ليتم تسجيل ملف الطالب في المدرسة ذات أقل كثافة في عدد الطلبة هذا العام.

في الخطوة الاولى قم بالضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحدث. بعد الدخول إلى الموقع اختر نوعية المدارس التي سيتم التقديم بها “رسمية، حكومية رسمية”. ادخل البيانات المطلوبة داخل الموقع من الرقم القومي وتاريخ ميلاد الطالب والمحل السكني وغيرها. اضغط على تسجيل الطلب.

رابط وخطوات تقديم رياض الاطفال 2021/ 2022