السماح بحضور الجمهور لقمة الترجي والأهلي

سمحت السلطات التونسية لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا في مارس 2020، بحضور الجماهير في الملاعب وذلك بعدما منحت الضوء الأخضر لتواجدها مواجهة الترجي والأهلي المصري، يوم السبت، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب حمادي العقربي برادس.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه سُمح لخمسة آلاف شخص بدخول ملعب رادس الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وأكد مسؤول في النادي التونسي رياض بنور لراديو "موزايك"إنه سيتعين عليهم جميعًا ارتداء قناع وتقديم اختبار سلبي لفحص "كوفيد-19"، مضيفًا أنه سيتم فتح خلية فحوصات مجانية لحاملي التذاكر الجمعة.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام بحضور الجمهور في تونس منذ أكثر من عام بعد توقف المسابقات في مارس 2020، ثم استئنافها خلف الأبواب المغلقة خلال فصل الصيف.

وقدم النادي الإفريقي طلبا أيضا للعب أمام الجمهور في نصف نهائي كأس تونس أمام اتحاد المنستير الأحد في رادس.