الكويت تسمح للوافدين الحاصلين على جرعتى اللقاح بالعودة بداية أغسطس

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن الحكومة الكويتية قررت، عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقى جرعتى اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين.

وبالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتى ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين "صباحى ومسائى".

وكانت الكويت منعت دخول الوافدين إلى البلاد منذ فبراير الماضى بسبب كورونا.