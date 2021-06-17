جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن الحكومة الكويتية قررت، عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقى جرعتى اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين.
وبالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتى ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين "صباحى ومسائى".
وكانت الكويت منعت دخول الوافدين إلى البلاد منذ فبراير الماضى بسبب كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تسمح للوافدين الحاصلين على جرعتى اللقاح بالعودة بداية أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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