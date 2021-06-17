الادعاء الفرنسى يطالب بسجن ساركوزى لمدة عام فى قضية تمويل حملته الانتخابية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الصحف الفرنسية، اليوم الخميس، أن ستة أشهر من العقوبة ستكون تحت المراقبة، فيما طالب الإدعاء بتغريم ساركوزى 3750 يورو "4468 دولارا".

وكان ساركوزى رئيسا لفرنسا فى الفترة بين عامى 2007 و2012، حيث اتهم بتمويل غير قانونى لحملته فى إعادة انتخابه الفاشلة فى عام 2012.

ويتم تقييد تمويل الحملات الانتخابية فى فرنسا لضمان تحقيق فرص متكافئة للمرشحين.

وفى انتخابات عام 2012، بلغ الحد الأقصى للإنفاق 5ر22 مليون يورو (27.3 مليون دولار)، غير أن فريق ساركوزى، وفقا لمزاعم، أنفقوا ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو على الحملة.

وتتردد مزاعم بأن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذى يتزعمه ساركوزى، والمعروف الآن باسم الجمهوريين، قد أخفى إنفاقا إضافيا عبر فواتير مزيفة.

ومن المقرر أن تنتهى المفاوضات فى المحاكمة الأسبوع المقبل، ومن المقرر إعلان الحكم فى وقت لاحق.

ويواجه 13 متهما آخر أيضا اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض، كما يخضع ساركوزى للتحقيق بشأن مزاعم بقبوله أموال من ليبيا خلال حملته الانتخابية فى عام 2007.

وفى قضية منفصلة، حكم على ساركوزى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنتان تحت المراقبة، فى مارس، وذلك لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، بينما أعلن ساركوزى أنه سيستأنف فى الحكم.