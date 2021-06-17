ذكر شهود عيان أن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا عددا غير معروف من الطلاب من كلية الحكومة الاتحادية بولاية كيبي بشمال غربي نيجيريا.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة عمليات خطف جماعي مشابهة بمدارس شمال غربي البلاد، وقع في كلية الحكومة الاتحادية في برنين ياوري.
وذكرت مصادر محلية مطلع الأسبوع الجاري، أن مسلحين أطلقوا 10 رهائن كانوا مختطفين لديهم، في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.
وقالت المصادر، إن "العشرة، من بينهم عمال إغاثة، خطفتهم جماعة "بوكو حرام" خلال العام الماضي"، وأطلق سراح الرهائن وقت الظهيرة تقريبا الاثنين الماضي، ونقلوا إلى مستشفى في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا.. مقتل شرطي وخطف عدد من الطلاب بهجوم على إحدى الكليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.