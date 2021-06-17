موقع نتائج السانكيام 2021 الجزائر شهادة التعليم الابتدائي الديوان الوطني للامتحانات

العديد من طلاب شهادة التعليم الابتدائي الصف الخامس يبحثون عن موقع نتائج السانكيام 2021 الجزائر، والذين سيتم من خلاله إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج المرحلة الابتدائية دورة شهر جوان والتي سيحصل عليها الطالب الكترونياً عن طريق رقم التسجيل، يمكن أيضا لأولياء أمور التلاميذ السانكيام أن يقوموا بالحصول علي كشف نقاط الفصل الثاني بالنسبة لشهادة التعليم الابتدائي والذي ستظهر على مستوى كل الولايات التي تتواجد في الجزائر، وكانت مصادر مؤكدة من داخل مديرية التربية والتعليم قد أكدت أنه قد اقترب تماماً من الانتهاء من عمليات التصحيح بالنسبة لأوراق إجابات الطلاب الذين قد دخلوا امتحانات هذا العام، حيث كان نذير خيسوس مدير التربية لشرق الجزائر، قد صرح أنه يتم الآن مراجعة دقيقة لاجابات طلاب الابتدائي وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان الرسمي عن النتيجة عبر موقع الديوان الوطني وفضاء الأولياء وموقع فضاء التلاميذ التي ازدادت أهميته في الشهور الأخيرة ليتمكن الطلاب في كافة مراحل التعليم في الجزائر من استخراج نتيجة السانكيام في كل ولايات دولة الجزائر.

موعد اعلان نتائج السانكيام

كان مدير التربية والتعليم في شرق الجزائر أنه من المقرر أن يكون الموعد الرسمي الذي سيتم إعلان نتائج السانكيام 20 يونيو الجاري، مع وجود احتمال تقديم الموعد يوم أو يومين في حالة أن تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة الشاملة في جميع ولايات الجزائر المختلفة سواء بالجزائر أو عنابة أو ولاية قسنطينة ووهران وتلمسان وسطيف وأيضا ولاية أدرار والشلف والأغواط وولاية أم البواقي وأيضا ولاية بجاية وبسكرة وبشار والبويرة والبليدة وتبسة وتيارت وتيزي وزو وولاية الجلفة وجيجل.

كشف النقاط 2021 الفصل الثاني

كانت امتحانات السانكيام العام الماضي قد تم الغائها، بعد ظهور حالات كورونا في الجزائر، وهذا العام تقدم للامتحانات 853 ألف طالب وطالبة الصف الخامس شهادة التعليم الابتدائي الثاني وتم اجتياز الاختبارات لكل الطلاب في 2 يونيو في ظل إجراءات احترازية كانت شديدة تم تطبيقها لحماية الطلاب والمعلمين في لجان الامتحانات، حتي يتم حماية الطلاب من فيروس كورونا.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج السانكيام 2021 الكترونياً فور أن يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج بشكل رسمي وذلك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ والموقع الذي أطلقته وزارة التعليم في الجزائر لخدمة الطلاب ومعرفة كشف النقاط ويتم التسجيل فيه بالخطوات التالية: