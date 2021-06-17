يحتاج السعوديين إلى التعرف على أسعار البنزين في كل يوم، وذلك لأن سعر الديزل والبنزين يؤثر بشكل كبير جدا عن مختلف الجوانب الاقتصادية في حياتنا اليومية، وتختلف أسعار البنزين بمرور الأيام وفقا لمجموعة من العوامل فقد ترتفع في بعض الأيام وتنخفض في أيام أخرى.

بيع الوقود بالتجزئة

يعتنى الناس بشكل رئيسي بالتعرف على أسعار البنزين الخاصة بالبيع بالتجزئة من خلال محطات البنزين، وذلك لأن هذه الأسعار هي من تؤثر عليهم بشكل مباشر، وتجدر الإشارة إلى أن شركة أرامكو لمنتجات البترول تقوم بتحديد سعر البنزين المباع في محطات الوقود بشكل دوري وتخبر المواطنين بالزيادات.

شركة أرامكو أسعار البنزين

في آخر تحديث لـأسعار البنزين الجديدة أعلنت شركة أرامكو على أسعار البنزين الذي يستخدمه الناس في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

يبلغ سعر بنزين 91 في السعودية حوالي 1.99 ريال للتر الواحد وهو أرخص من سعر بنزين 92 في السوق. بينما يصل سعر لتر الكيروسين إلى 0.70 ريال سعودي. وعن بنزين 95 فهو يباع في محطات الوقود بسعر 2.13 ريال للتر الواحد. أما بالنسبة لسعر لتر الديزل فهو لا يتخطى 0.52 ريال سعودية. ويصل سعر اللتر الواحد من غاز البترول المسال إلى 0.75 ريال.

تحديد سعر البنزين اليوم

تزداد أسعار البنزين بين الحين والآخر بدون سابق إنذار، وهنا يحتاج المواطن إلى فهم السبب وراء هذا الأرتفاع في السعر، وعادة ما يتأثر سعر البنزين بالعوامل التالية:

يتأثر سعر البنزين بقرارات منظمة أوبك المستخردة والمصدرة للبترول. كما وأن نسبة النفط المقرر استخراجه في كل شهر تدخل أيضاً في تحديد السعر.

أهمية أسعار البنزين

ترجع أهمية توضيح أسعار النفط والبنزين للمواطنين إلى أن هذه الأسعار تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، وقراراتهم الشرائية، فالزيادة في الأسعار على سبيل المثال لا تربك من يمتلك سيارة خاصة وحسب بل كل المواطنين، فوفقا لارتفاع أسعار البنزين ترتفع العديد من الأسعار في الأسواق ومنها ما يلي: