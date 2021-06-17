أردنية تنتج صابوناً من حليب الإبل فقط

دوت الخليج :- تُنتج الأردنية لارا الطيطي، صابوناً من حليب الإبل وتقول إنه بينما يعتبر ذلك الحليب من أكثر المواد الاستهلاكية شيوعاً بين الأردنيين، فإن إنتاج صابون منه أمر غير مألوف في البلاد.

وتجوب لارا، وهي أم لثلاثة أطفال، مزارع الإبل في إربد والمفرق للحصول على الحليب الذي توضح أن فوائده العديدة دفعتها لاختياره ليكون المكون الرئيسي في صابونها، موضحة أنه يحتوي على فيتامين ج (سي) بنسبة تزيد ثلاثة أمثال عن حليب البقر، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت إنتاج صابونها (أروماتيك لول) في المنزل بشكل يدوي قبل أن تتوسع إلى ورشة مستقلة أسستها لاحقاً.

وشجع الطلب الكبير على المنتج لارا على إبرام عقود إنتاج مع مصانع في أنحاء الأردن.

وتنتج لارا حالياً نحو أربعة آلاف قطعة صابون شهرياً تبيعها محلياً في الأردن ودول أخرى.

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