القضاء الجزائرى يأمر بالسجن المؤقت لوزير الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية عبر موقعها الالكترونى، فإن أمر إيداع براقى الحبس، جاء لتورطه فى قضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه منصب مدير عام الوكالة الوطنية للسدود. يشار إلى أن أرزقى براقى، شغل منصب وزير الموارد المائية فى الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، فى الفترة من الرابع من يناير 2020 إلى 21 فبراير 2021.

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