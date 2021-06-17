صدمة وبكاء عقب ظهور نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولى

ظهرت نتائج اختبار التحصيلي بشكل رسمي على موقع قياس وتطبيق توكلنا، منذ قليل، عقب ساعات طويلة من الرعب عاشها الآلاف من طلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية، ممن كانوا ينتظرون حسم مصيرهم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تويتر، تحت عنوان “نتايج التحصيلي”، حيث أبدى الكثير من الطلاب مخاوفهم، بينما نشر آخرون نتائجهم النهائية، معبرين عن فرحتهم بالنجاح.

ظهور نتائج التحصيلي

والاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية، إذ جرى اعتماده في المملكة كمعيار دقيق لقياس قدرات جميع الطلاب بالمرحلة الثانوية.

ويحصل في الوقت الحالي الآلاف في المملكة العربية على النتائج النهائية المتعلقة بالفترة الأولى على موقع المركز الوطني للقياس.

صدمة وبكاء بعد نتائج التحصيلي

أشعل هاشتاج #نتايج التحصيلي الأجواء في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني العديد من الطلاب من مخاوف كبيرة مع اقتراب إعلان النتيجة.

وغرد كثيرون معبرين عن حالة الرعب التي يعيشونها، الأمر الذي اضطر أغلبهم إلى عدم القدرة على النوم منذ ليلة أمس.

فتقول إحدى الطالبات تدعى “آية”: “حسبي الله ونعم الوكيل #نتايج_التحصيلي“، في إشارة إلى حزنها على نتيجتها.

واحتفلت طالبة أخرى بنتيجتها، قائلة: “بمووووووت الحين.. رسميا نسبتي الموزونة ٩٠. يا ربي لك الحمد”.

بينما ظل الترقب سائدا لدى فئة كبيرة من الطلاب، حيث قال أحدهم “كل الناس طلعت إلا أنا”، في إشارة إلى انتظاره منذ أمس ظهور نتيجته.

في حين تفاعل مواطن آخر بطريقة أخرى مع النتيجة، مغردا: “مع إني خريج بس فاتح جوالي وجوالات أهلي كلهم ولابتوبي وأيبادي على الموقع عشان أخليه يعلق على الدلوعين، تكفون كلكم سووها عشان يعلق عليهم مايشوفون درجاتهم ويرسبون”.

موعد نتائج التحصيلي الفترة الثانية

والحساب الرسمي لخدمة المستفيدين هو المختص بالرد على استفسارات المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أوضح في وقت سابق الموعد الرسمي لنتائج الاختبار التحصيلي.

وأوضح الحساب، أنه عقب الانتهاء من بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتحليل وتدقيق إجابات الطلاب، التي استمرت نحو 30 يوما، فإن نتيجة الفترة الثانية سوف تظهر يوم الخميس الموافق 1 يوليو/تموز 2021.