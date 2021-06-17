نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية 1442

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية للطلاب من حملة الشهادة الجامعية؛ حيث ينتظر الطلاب ظهور النتائج بشغف، وبالفعل أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني اليوم عن نتائج الترشيح الأولى للجامعيين، لذلك فمن خلال زيارة رابط نتائج كلِية الملك خالد يستطيع الطلاب الاستعلام عن أسمائهم في نتائج الترشيح الأولى، وبالتالي استكمال إجراءات القبول والمقابلات الشخصية والاختبارات.

استعلام نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية، لذلك فعل طلاب الشهادة الجامعية زيارة رابط كلية الملك خالد؛ للاستعلام عن نتَائج الترشيح الأولى، والتعرف على مواعيد المقابلات الشخصية والاختبارات والكشف الطبي وصولًا لمرحلة القبول النهائي بكلية الملك خالد.

خطوات الاستعلام عن نتَائِج القبول في كلية الملك خالد

يتم الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولى لحملة الشهادة الجامعية بكلية الملك خالد من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي كلية الملك خالد العسكرية. النقر على أيقونة القبول والتسجيل في أعلى الصفحة. النقر على خيار التسجيل للجامعيين. العمل على تسجيل رقم الطالب، ورقم الهوية الوطنية. إعادة إدخال الرمز المرئي. النقر على عرض.

إجراءات الواجب اتباعها عند القبول في كلية الملك خالد

بعد الإطلاع على النتيجة واستقبال رسالة نصية على رقم الجوال تفيد بالقبول في كلية الملك خالد، وتحديد موعد إجراء المقابلة، يتوجب على الطالب الذهاب إلى مقر لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية في اليوم المحدد له في تمام الساعة السادسة صباحًا، وإحضار الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ووضعها بشكل مرتب في ظرف، وتتمثل المستندات المطلوبة في التالي:

استمارة الالتحاق بالكلية مصدقة من أمير المنطقة أو المحافظ.

تقديم نموذج طلب معلومات من الأحوال المدنية مصدقًا عليه.

صورة من سجل الأسرة.

صورة من الهوية الوطنية لجد الطالب.

أصل الهوية الوطنية.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة شهادة التخرج، أو معادلتها في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

درجة اختبار القدرات للجامعيين للتخصصات النظرية فقط.

صورة مصدقة من السجل الأكاديمي كشف الدرجات.

درجة اختبار اللغة الإنجليزية للتخصصات الصحية عدا الطبية.

ثلاث صور شخصية ملونة، وثلاث صور شخصية بالزي الوطني، مع كتابة اسم الطالب ورقمه خلف الصور.

صورة من شهادة الامتياز للطلاب في التخصصات الصحية.

صورة من التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني “سارية المفعول” الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات المهنية.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات الاستعلام عن نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وإجراءات القبول المبدئي.