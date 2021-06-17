البيت الأبيض: بايدن وأردوغان بحثا قضية الـ”إس 400” دون التوصل إلى أي...

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا قضية صواريخ "إس 400" التي اشترتها تركيا من روسيا.

وأشار ساليفان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الرئيسين لم يتوصلا إلى أي حل، لكن الحوار حول هذه القضية سيستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن شراء الأخيرة صواريخ "إس 400" الروسية المضادة للأهداف الجوية، كانت على طاولة المباحثات بين الرئيسين خلال لقائهما الأخير هذا الأسبوع.

وقال ساليفان إن بايدن وأردوغان بحثا "الالتزام التركي بتأمين المطار" في أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد خطة للتعامل مع الوضع إن لم تستطع تركيا تقديم المساعدة الأمنية في أفغانستان.