رئيس الوزراء التشيكي: علينا بناء علاقات جديدة مع روسيا 

شدد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش على ضرورة بناء "علاقات جديدة" مع روسيا، معربا عن ثقته بضرورة الحوار المباشر مع موسكو.

وذكر بابيش في تصريح للإذاعة المحلية الخميس، أن وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك يعمل على تنظيم مشاورات مع الكتل البرلمانية للاطلاع على آرائها بشأن العلاقات مع روسيا.

وأضاف: "بلا شك، علينا أن نبني علاقات جديدة. وأود أن أقول إن تشيكيا بلد ذو سيادة ولا يحق لأحد أن يتدخل في سياستنا الداخلية والتأثير على الانتخابات".

وأشار إلى أن المشاورات مع البرلمانيين ضرورية لصياغة موقف مشترك، تكون الخطوات اللاحقة مبنية عليه.

واعتبر أنه على روسيا وتشيكيا بحث القضايا العالقة في لقاء شخصي، مثلما كان الأمر بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

يذكر أن روسيا أدرجت جمهورية التشيك على قائمة "الدول غير الصديقة" بعد أن اتهمت براغ الاستخبارات الروسية بتفجير مستودعات للسلاح والذخيرة على الأراضي التشيكية في 2014.

وعلى خلفية ذلك، طردت تشيكيا عددا من الدبلوماسيين الروس، وردت موسكو بالمثل على هذه الخطوة.