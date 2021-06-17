شدد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش على ضرورة بناء "علاقات جديدة" مع روسيا، معربا عن ثقته بضرورة الحوار المباشر مع موسكو.
وذكر بابيش في تصريح للإذاعة المحلية الخميس، أن وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك يعمل على تنظيم مشاورات مع الكتل البرلمانية للاطلاع على آرائها بشأن العلاقات مع روسيا.
وأضاف: "بلا شك، علينا أن نبني علاقات جديدة. وأود أن أقول إن تشيكيا بلد ذو سيادة ولا يحق لأحد أن يتدخل في سياستنا الداخلية والتأثير على الانتخابات".
وأشار إلى أن المشاورات مع البرلمانيين ضرورية لصياغة موقف مشترك، تكون الخطوات اللاحقة مبنية عليه.
واعتبر أنه على روسيا وتشيكيا بحث القضايا العالقة في لقاء شخصي، مثلما كان الأمر بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
يذكر أن روسيا أدرجت جمهورية التشيك على قائمة "الدول غير الصديقة" بعد أن اتهمت براغ الاستخبارات الروسية بتفجير مستودعات للسلاح والذخيرة على الأراضي التشيكية في 2014.
وعلى خلفية ذلك، طردت تشيكيا عددا من الدبلوماسيين الروس، وردت موسكو بالمثل على هذه الخطوة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء التشيكي: علينا بناء علاقات جديدة مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.