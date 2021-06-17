الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المدارس وموعد التظلمات علي النتيجة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المدارس، حالة الترقب مستمرة منذ الصباح في جميع المنازل المصرية، خاصة بعد إعتماد محافظ كلا من محافظتي القاهرة والحيزة نتائج الصف الثالث الاعدادي، مساء أمس الاربعاء الموافق 16 يونية 2021، وبالفعل تم إعلان أسماء الأوائل في تلك المحافظات، بالإضافة إلي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وبعض المحافظات الآخري، كما أعلنت مديريات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن نسب النجاح التي وصلت الي 83.9، في الوقت نفسة سجلت مديرية الإدارة التعليمية بالجيزة نسبة نجاح 89.3، وهي نسب مطمئنة للغاية، ومؤشرات النجاح هذا العام جيدة، بالإضافة إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد علي الإعتماد في التقييم علي نتائج الترم الدراسي الثاني.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المدارس

في غضون ساعات يتم فعليا تنشيط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المدارس، ومن ثم يمكن إن يتم استخراجها بكتابة رقم الجلوس وتحديد المحافظة التابع لها ادارة الطالب التعليمية، بالإضافة إلى ان وزارة التربية والتعليم اعلنت عبر بوابة التعليم الأساسي عن ابلكيشن رسمي يتم من خلالة استخراج نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021، والطريقة الاخري لمعرفة نتائج 3 اعدادي في جميع المحافظات في الإتصال الهاتفي بالخط الساخن 09000100، ومن ثم يتم الإطلاع علي مجموع النتيجة ومفردات الدرجات ون مجهود يذكر، في الوقت نفسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء covide 19.

مجموع درجات وموعد تقديم التظلمات

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المدارس وموعد التظلمات، من المعتاد بشكل سنوي إن مجموع نتيجة الصف الثالث الإعدادي يكون 280 درجة لمجمل الدرجات، وهي مقسمة علي كافة المواد بحيث تكون اللغة العربية 80 درجة، واللغة الانجليزية 60 والدراسات 60 ومادة العلوم 40 درجة اما الرياضيات 60 درجة، ويتيح موقع بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية مفردات النتائج لجميع الطلاب ومن خلال تجميعها يحصل الطالب علي المجموع الكلي، ومن ثم يتم تعيين وجة الطالب ونذكر حضراتكم إن التظلمات تفتح أبوابها خلال يومين من ظهور النتيجة، وذلك في حالة عدم تحصيل الطالب لمجموع الدرجات المتوقع بناء علي إجابات الطالب في أثناء الإمتحانات.