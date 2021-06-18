إعلان نتائج مسابقة مدرستي تبرمج وجوائز الفائزين في المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن نتائج مسابقة مدرستي تبرمج، وتكريم الفائزين في المرحلة الأولى من المسابقة، حيث شهدت مسابقة مدرستي تبرمج العديد من المشاركين منذ بداية انطلاقها البالغ عددهم 4,766,205 متسابق من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإدارات التعليمية وكلا من منسوبي التعليم منذ بدايتها في شعر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى من المسابقة في شهر رمضان في اليوم السابع عشر منه.

نتائج مسابقة مدرستي وتكريم الفائزين في المرحلة الأولى

شارك عدد 3.6 ملايين من الطلبة والطالبات في المرحلة الأولى، وأكثر من 24 ألف من المدارس، و 360 ألف معلم ومعلمة، ومن الإداريين شارك 40 ألف إداريا، كما كانت هناك مشاركة من جميع أفراد المجتمع وأولياء الأمور، حيث بلغ عدد المشاركين من أفراد المجتمع وأولياء الأمور 800 ألف مشارك.

جوائز مسابقة مدرستي في المرحلة الأولى

أولاً الإدارات التعليمية قام وزير التعليم السعودي بتكريم أكثر من 15 إدارة تعليم حسب مؤشرات الأداء وذلك طبقا للتصنيف التالي:

إدارات التعليم أكثر من 150 ألف طالب وطالبة.

إدارات التعليم أقل من 150 ألف وأكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

إدارات التعليم أقل من أو يساوي 50 ألف طالب وطالبة.

ثانياً المدارس تكريم أكثر من 30 مدرسة تفعيلا حسب مؤشرات الأداء وطبقا للتصنيف التالي:

المدارس التي عدد طلابها 200 طالب وطالبة فأكثر.

المدارس التي عدد طلابها أقل من 200 طالب.

ثالثاً المعلمون والمعلمات تكريم لأعلى 40 معلم ومعلمة تفعيلا حسب مجموع مؤشرات الأداء.

جائزة المعلم أو المعلمة الأكثر تفعيلا طبقا لمؤشرات الأداء، يمنح المعلمون والمعلمات شهادات المشاركة وفق المعايير التالية:

التفعيل مع 400 طالب وطالبة فأكثر يمنح شهادة خبير ساعة برمجة.

التفعيل مع 200 طالب وطالبة فأكثر يمنح شهادة إنجاز.

التفعيل مع 100 طالب وطالبة فأكثر يمنح شهادة مشارك.

التفعيل مع 10 من الطلاب والطالبات يمنح شهادة مساهم.

قوائم الفائزين في المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي