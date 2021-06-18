رابط نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل، يستطيع ولي الأمر الوصول إلى نتائج الأبناء إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية الوطنية وكذلك عدة طرق اخري سنوضها إليكم عبر التقرير التالي، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني للطلاب وأولياء التلاميذ.

عليك ياخي الكريم الراغب في البحث عن نتيجة الابتدائية الدخول علي رابط فضاء الأولياء، كما يمكنكم الحصول علي النتيجة فورا بعد اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الديوان الملكي .

. كتابة رقم التسجيل.

كتابة الرقم السري.

كتابة الرمز الموضح أمامك، أو الإجابة علي السؤال.

النقر علي استظهار النتيجة.

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية في الثاني من جوان 2021، حيث اجتاز الاختبارات ما يقارب من 853 ألف تلميذ تقريبا، ومنذ هذا الموعد وترقب الأسر الجزائرية يزيد يوما بعد يوم، إلى أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة السانكيام 2021، والمقرر أن تعلن اليوم علي موقع الديوان الوطني، لذا يتطلب منك أولا التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كي يتح لك الموقع إمكانية الحصول علي نتائج السانكيام 2021.

كي تتمكن من التسجيل في فضاء عليكم باتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط فضاء أولياء التلاميذ .

. النقر علي تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة.

تسجيل البريد الإلكتروني.

كتابة رقم هاتفك.

تسجيل الرقم السري.

مراجعة البيانات المدخلة جيدا.

ومن ثم الموافقة علي الشروط والأحكام.

كتابة بيانات ولي الأمر.

والنقر علي تسجيل.

وصلنا إلى ختام رابط نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل فقط استعلم عن النتيجة الآن.