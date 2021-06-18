تطبيق مباشر الراجحي للافراد الجديد رابط almubasher خدمة الإنترنت المصرفية

تطبيق مباشر الراجحي للافراد الجديد خصصه مصرف الراجحي للدخول المباشر على خدمات almubasher عن طريق خدمة الإنترنت المصرفية، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني، والذي يتم تحميله من خلال متجر التطبيقات، حيث يتوافر على تطبيق متجر جوجل بلاي للهواتف الاندرويد، وتطبيق الراجحي على متجر آب ستور للهواتف الايفون، حيث يقدم مصرف الراجحي خدمة المباشر التي تستطيع منها فتح حساب جاري أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي للاستفادة من الخدمات بشكل اسرع دون عناء الذهاب لفرع من فروع البنك.

مميزات تطبيق مباشر الراجحي للافراد

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمصرف الراجحي تتم بأكثر من طريقة، ومن خلال تطبيق المباشر تجد أفضل الخدمات المصرفية التي قدمت لأكثر من 5 مليون عميل، حيث يقدم خدمة آمنة تمامًا تتيح إجراء العمليات المصرفية في اقل وقت وبأي مكان، وذلك بالاعتماد على خدمة رقمية إلكترونية لعملاء مصرف الراجحي، كما يقدم المصرف عروض تمويل الراجحي لشهر يونيو 2021، والتي تتميز بالأتي:

سهولة تحويل أموالك

من خدمة المباشر يمكنك الدخول على حسابك والاطلاع عليه

تمكنك خدمة مباشر من سداد المدفوعات.

يمكنك الدخول على حسابك والحصول على تفاصيل معاملاتك المالية.

يمكنك تطبيق المباشر تقديم طلب للحصول على تمويل، أو بطاقة ائتمانية جديدة.

تطبيق المباشر يرتبط بتداول السوق المالية، وهذا يمنحك الاطلاع على عمليات الاكتتاب المتاحة.

لعملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت برنامج حافز المباشر، وذلك يمنح مكافآت وفق النشاط المصرفي.

التسجيل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

لكي تقوم بالتسجيل في تطبيق مباشر الراجحي، وفتح حساب مباشر الراجحي، قم بالدخول على رابط مصرف الراجحي، من هذا الرابط إذا كنت تستعمل جهاز كمبيوتر، أو بالدخول على تطبيق الراجحي على متجر تطبيقات هاتف الذكي، ثم قم بالضغط على التسجيل في الخدمات الإلكتروني كما يظهر بالصورة.

رابط التسجيل يحولك إلى صفحة أخرى لتعبية البيانات

بياناتك الشخصية كاملة

كيفية الدخول على تطبيق مباشر الراجحي

بينما في حالة سابقة التسجيل من قبل، فيكون الدخول على حسابك بتعبئة بيانات الدخول التي تظهر بالصورة السابقة وهي: