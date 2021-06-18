المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سـرب فتح باب التسجيل لبرامج تدريب منتهية بالتوظيف بمكافآت 3 آلاف ريال

في إطار ما تتيحه المملكة من توظيف الخريجين من الجامعات في الوظائف بالشركات والقطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة وتمكينهم من العمل في وظائف ثابتة ، فقد أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سـرب” فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حيث يتيح المعهد التسجيل منذ اليوم ويستمر حتى الخميس 1 يوليو 2021م، ومن خلال المقال الخاص بي في موقع ثقفني سوف اعرض لكم عن معهد سرب يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف بمكافآت 3 آلاف ريال حيث يتيح المعهد التسجيل منذ اليوم ويستمر حتى الخميس 1 يوليو.

آلية ورابط التسجيل والتخصصات في معهد سرب:

وحول آلية التسجيل والالتحاق بهذه البرامج النوعيّة، أوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط معهد سرب ، وسيتدرب الطلاب في تخصصات أربعة وهي:

صيانة البنية التحتية. صيانة العربات والقاطرات. الإشارات والتحكّم. إلى جانب قيادة القطارات.

حيث أن التدريب يستمر سنتين في مقر المعهد، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في مواقع العمل بشركة (سار).

مميزات البرنامج التدريبي المتخصص بمعهد سرب:

ومن الجدير بالذكر ان المميزات التي يتضمنها هذا البرنامج التدريبي المتخصص، حيث أفاد الصقير كالتالي:

الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهرياً خلال التدريب في السنة الثانية.

يسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية.

يحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.

يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف المباشر في شركة سار عند اجتياز البرنامج وتحقيق كل اشتراطات الكفاءة والتأهيل.

الاشتراطات والشروط اللازمة للالتحاق في البرنامج:

حيث اعلن مدير المعهد أن الاشتراطات والشروط اللازمة للالتحاق في البرنامج تتضمن الاتي: