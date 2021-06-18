رابط التقديم في الشئون الصحية 1442 بالحرس الوطني 600 وظيفة لحملة الثانوية العامة، أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توافر ما يتجاوز 600 فرصة، تدريب وتطوير للسعوديين والسعوديات لشغل وظائف عدة منها الإدارية، الفنية، الهندسية و الصحية وذلك في مختلف أنحاء المملكة، ولكي تتمكن من التقديم عليك معرفة الشروط التي يجب توافرها، كما نقدم لكم اليوم رابط التقديم في الشئون الصحية 1442 بالحرس الوطني 600 وظيفة لحملة الثانوية العامة.

رابط التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني

لكي تتمكن من التقديم على وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع وزارة الحرس الوطني ، ثم يتم اختيار الوظيفة التي تناسبك من بين الوظائف المتاحة في التخصصات الصحية، وبعد تحديد القسم المُخصص يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة لملء الطلب، ولكن لكي تتمكن من التقديم على الطلب عليك اجتياز الشروط التالي ذكرها.

ومن جهة أُخرى فإن وزارة الحرس الوطني والتابعة لمجلس الوزراء السعودي، تُعد أحد أهم القطاعات العسكرية الرئيسية بالحكومة السعودية، ومنها كلية الملك خالد العسكرية و جامعة الأمير سطام، أما الشؤون الصحية للحرس الوطني فهي مجمع طبي متكامل يتبع وزارة الحرس الوطني السعودي.

شروط التقديم في الشئون الصحية

وضعت وزارة الحرس الوطني عدة شروط للحصول على وظائف الشؤون الصحية، ومنها ألا يقتصر المتقدم على كونه من مقيمي المملكة و لكن عليه أن يمتلك الجنسية السعودية، بالإضافة إلى أن يحصل على الشهادة المناسبة للوظيفة المطلوبة، كما عليه إجتياز المقابلة الشخصية أو الإختبارات ذات علاقة، كما يجب أن يكون لديه ترخيص مزاولة مهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما يجب على المتقدم أن يحصل على المؤهل المطلوب بتقدير جيد فأعلى، كما أن يكون لائق طبياً وحسن السير والسلوك.

الوظائف المتاحة في الحرس الوطني

هناك عدة وظائف متاحة قد أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني مؤخراً، وهي وظائف الشؤون الصحية التابعة للوزارة، وتلك الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فيما فوق، ولكي تتمكن من التقديم على الوظائف عليك، أولاً إجتياز كافة الشروط الخاصة بالتقديم ثم إضافة البيانات الخاصة بك، ومنها محاسب، سائق، مستشار قانوني، صيدلي، أمين مستودع، مساعد إداري، مدير بيانات يشترط خبرة بمجال الكمبيوتر، مساعد خدمات طبي، ناسخ طبي، مشرف تدقيق داخلي، مدير شئون الموارد البشرية، أخصائي اجتماعي، تحسين الجودة، فني أشعة أسنان، مراسل، فني أشعة، أخصائي تغذية علاجية، فني طب طوارئ، مساعد طبيب أسنان، أخصائي أكلينيكي، فني مختبر، منسق أبحاث، وظائف تمريض، مترجم طبي.